Luego de recibir un reporte anónimo, integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Luz de Esperanza localizaron restos humanos al interior de la barranca de la colonia La Coronilla, al norte del municipio de Zapopan. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y de la Policía del Estado acompañaron las acciones.

Debido a la dificultad del terreno, se emplearon drones de reconocimiento, para posteriormente descender hasta donde se había notificado el hallazgo. En el lugar se encontró el cuerpo de un hombre junto con objetos personales. Trabajadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trasladarán el cadáver a sus instalaciones para lograr la identificación del cuerpo, mientras que agentes de la Fiscalía del Estado se encargarán de las investigaciones correspondientes. En los trabajos también participó la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco se contabilizan 16 mil 041 personas no localizadas, con lo que la entidad se mantiene en primer lugar a nivel nacional en cantidad de casos, por encima del Estado de México. Los municipios que concentran la mayor cantidad de desaparecidos son Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, dentro de la zona metropolitana. Al interior del Estado, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Tala lideran la lista.

En tanto, el pasado 9 de diciembre, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco pidió a los Gobiernos estatal y federal no invisibilizar la "tragedia de desapariciones ni relegar el dolor de miles de familias". Solicitaron apoyo con recursos y maquinaria para continuar con la búsqueda de sus seres queridos, pues, reprocharon, se ha pedido la ayuda al jefe de Gabinete del Gobierno estatal, Alberto Esquer, y a los ayuntamientos de Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y Tonalá, donde hay fosas clandestinas abiertas, pero no han obtenido respuesta.

MF