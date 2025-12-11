Congreso de Jalisco alista elección de auditor y titulares de órganos internos

La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco aprobó las listas de aspirantes que buscan encabezar la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Para la titularidad de la Auditoría Superior, compiten 22 personas, entre ellas el actual auditor Jorge Alejandro Ortiz, quien busca su ratificación para permanecer 8 años más en el cargo a partir del 15 de diciembre.

Según la convocatoria, el pleno del Congreso local deberá votar la designación del titular de la Auditoría a más tardar el 15 de diciembre, y quien reciba el nombramiento, debe obtener el voto de al menos dos terceras partes de los legisladores, es decir 26 votos de un total de 38.

En el caso de los órganos internos de control, las personas electas ejercerán el cargo por un periodo de hasta cuatro años, con inicio de funciones el primero de enero próximo.

Asimismo, este jueves concluyó el periodo de evaluación y entrevistas para la elección de dos magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Congreso local deberá definir a las personas que ocuparán los distintos cargos en los próximos días.

