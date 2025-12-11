Jueves, 11 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Congreso de Jalisco alista elección de auditor y titulares de órganos internos

Para la titularidad de la Auditoría Superior, compiten 22 personas, entre ellas el actual auditor, Jorge Alejandro Ortiz, quien busca su ratificación

Por: Marck Hernández

El Congreso local deberá definir a las personas que ocuparán los distintos cargos en los próximos días. ESPECIAL

El Congreso local deberá definir a las personas que ocuparán los distintos cargos en los próximos días. ESPECIAL

La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco aprobó las listas de aspirantes que buscan encabezar la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Para la titularidad de la Auditoría Superior, compiten 22 personas, entre ellas el actual auditor Jorge Alejandro Ortiz, quien busca su ratificación para permanecer 8 años más en el cargo a partir del 15 de diciembre.

Te recomendamos: Colectivo localiza restos humanos en la barranca de la colonia La Coronilla, en Zapopan

Según la convocatoria, el pleno del Congreso local deberá votar la designación del titular de la Auditoría a más tardar el 15 de diciembre, y quien reciba el nombramiento, debe obtener el voto de al menos dos terceras partes de los legisladores, es decir 26 votos de un total de 38.

En el caso de los órganos internos de control, las personas electas ejercerán el cargo por un periodo de hasta cuatro años, con inicio de funciones el primero de enero próximo.

Asimismo, este jueves concluyó el periodo de evaluación y entrevistas para la elección de dos magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Congreso local deberá definir a las personas que ocuparán los distintos cargos en los próximos días.

Lee también: Ajijic y Puerto Vallarta tendrán cableado subterráneo en 2026; buscan extender el proyecto

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones