¿Seguirán las lluvias en Jalisco durante diciembre? Esto debes saber antes, según la UdeG

Las precipitaciones que han sorprendido al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) desde el fin de semana pasado no son atípicas y podrán continuar a lo largo de diciembre, con posibilidad de extenderse hasta la primera mitad de enero, así lo informó el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con el especialista, las lluvias recientes ya permitieron alcanzar la cuota histórica de diciembre, aunque algunas zonas del norte del estado aún registran ligeros déficits. Aun así, insistió en que los acumulados seguirán dentro de los parámetros normales: entre 10 y 15 milímetros tanto en diciembre como en enero.

López Reyes explicó que estos episodios están vinculados con la corriente en chorro, un fenómeno atmosférico que describió como un “río invisible” de aire que circula entre 8 y 12 kilómetros de altura, alcanzando velocidades superiores a los 300 km/h. Esta banda de viento suele desplazarse sobre Estados Unidos, pero actualmente baja hacia el sur, lo que—sumado a temperaturas elevadas—favorece la humedad, la nubosidad y, por ende, la lluvia y la niebla en la región.

Temperaturas: mañanas frescas y tardes cálidas

Para lo que resta del año, el IAM prevé temperaturas en rangos promedio: frescas en las mañanas y noches, y más cálidas por las tardes. No obstante, en el AMG y en la zona centro de Jalisco podrían permanecer más altas de lo habitual para esta época.

Un 2025 neutro pese a “La Niña”

Aunque el fenómeno de La Niña está presente y suele intensificar las temperaturas, el meteorólogo Julio Zamora Salvador señaló que 2025 se comportó como un año neutral, tanto en la temporada de calor como en la de lluvias.

El temporal pluvial incluso se adelantó casi un mes, iniciando en la primera quincena de mayo con acumulados superiores a los de 2024. Esto ayudó a recuperar niveles en cuerpos de agua como el Lago de Chapala, aún sin registrar anomalías respecto al promedio histórico.

Los especialistas anticipan que La Niña continuará al menos durante enero y febrero de 2026, aunque sus efectos han sido débiles. A partir de marzo, los modelos indican un regreso a la neutralidad, con temperaturas del Pacífico ecuatorial dentro de rangos normales y condiciones atmosféricas típicas para la primavera en la región.

