Foro Plural Jalisco llama a fortalecer la participación ciudadana ante el panorama político estatal

Integrantes del Foro Plural Jalisco hicieron un llamado a fortalecer la participación ciudadana, la unidad social y la cultura democrática ante el escenario político que enfrenta la entidad rumbo a los próximos años. Durante su Asamblea General, la organización destacó la importancia de construir una ciudadanía mejor informada y promover acuerdos amplios entre distintos sectores para preservar la pluralidad y los contrapesos democráticos en Jalisco.

El exgobernador de Jalisco y fundador del organismo, Emilio González Márquez, sostuvo que uno de los principales retos de la sociedad civil es impulsar una ciudadanía más crítica y consciente de la relevancia de las decisiones electorales. Señaló que los votantes deben contar con mayores herramientas para evaluar perfiles, trayectorias y propuestas de quienes buscan cargos de elección popular, privilegiando la preparación, la honestidad y el compromiso social.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que Morena concentre en Jalisco el poder político que actualmente ejerce a nivel federal , situación que, afirmó, podría debilitar la pluralidad política y los contrapesos institucionales. Ante ello, convocó a las fuerzas políticas distintas al partido gobernante a construir acuerdos con visión de largo plazo y dejar de lado intereses particulares.

Por su parte, Salvador Cosío Gaona destacó que el Foro Plural Jalisco comparte los principios de diálogo y construcción de consensos planteados recientemente por el Papa León XIV, al considerar que las diferencias ideológicas o políticas no deben impedir la búsqueda de acuerdos orientados al bien común. En ese sentido, advirtió que la fragmentación de esfuerzos entre ciudadanos y actores sociales favorece la concentración del poder y debilita la vida democrática.

Durante la Asamblea, realizada en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, se aprobó el informe de actividades presentado por la coordinadora saliente, Cecilia Carreón, quien destacó los encuentros ciudadanos, foros de análisis y acciones impulsadas por la organización desde su creación en diciembre de 2022.

También fue avalada una nueva dirigencia colegiada con coordinación rotatoria trimestral, integrada por nueve representantes de distintos sectores. A nombre del nuevo órgano de conducción, Héctor Moreno Valencia reafirmó el carácter ciudadano, plural, independiente y apartidista del Foro, subrayando que su principal fortaleza radica en la diversidad de sus integrantes y en su capacidad para construir coincidencias en favor del desarrollo de Jalisco.

Al concluir la sesión, los integrantes del Foro Plural Jalisco refrendaron su compromiso de continuar promoviendo una ciudadanía informada, participativa y unida, al considerar que la defensa de la democracia, la pluralidad y el futuro del estado requiere tanto de la participación social como de la construcción de consensos .

SV