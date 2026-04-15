La diputada local del PRI, Alondra Getsemaní Fausto de León, fue elegida por unanimidad como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco para el Cuarto Periodo Ordinario de sesiones, que comprenderá del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

Con esta designación, la legisladora asumirá la conducción de los trabajos parlamentarios en una etapa clave para la agenda legislativa estatal, respaldada por el consenso de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Trayectoria enfocada en la inclusión social

Fausto de León forma parte de la LXIV Legislatura como diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, donde ha destacado por impulsar iniciativas enfocadas en la inclusión social. Entre sus propuestas más relevantes se encuentra el denominado “Escalón Universal”, un proyecto orientado a facilitar el acceso de personas de talla baja a servicios públicos.

Trabajo cercano en agenda metropolitana

Su labor legislativa también ha estado marcada por un enfoque en la gestión metropolitana, así como en la atención directa a las necesidades ciudadanas, particularmente en el municipio de Zapopan, donde ha mantenido cercanía con distintos sectores sociales.

Perfil jurídico y proyección política

De formación abogada, Al ondra Getsemaní Fausto de León ha consolidado su trayectoria dentro de la política local jalisciense , posicionándose como una figura relevante dentro de su bancada y en el ámbito legislativo estatal.

Con su nombramiento al frente de la Mesa Directiva, se espera que continúe impulsando una agenda orientada a la inclusión, el diálogo entre fuerzas políticas y el fortalecimiento del trabajo parlamentario en Jalisco.

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