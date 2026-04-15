Alza en la tortilla es injustificada pese a compra de maíz a bajo costo, advierte especialista

Debido a que la tonelada del grano de maíz blanco se compra a un precio muy por debajo del que exigen productores del campo y a la presión inflacionaria en más de 100 productos de la canasta básica, el académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor del Toro Ríos, considera que el alza en el precio del kilo de tortilla es "injustificado" y representa un gasto fuerte para la economía familiar.

Recordó que luego de las protestas de productores, se había llegado a un acuerdo de comprar la tonelada de maíz entre seis mil 500 y seis mil 800 pesos. Sin embargo, los pequeños agricultores, especialmente en el sur de Jalisco, venden su producto por un precio que no supera los cuatro mil 800 pesos. Además, el aumento en los costos de fertilizantes genera una presión para el agricultor, con lo que trabaja con pérdidas. El alza en el precio del kilo de tortilla no se ve reflejada en sus ingresos, afirmó.

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El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, anunció que el costo por un kilo del producto aumentaría entre dos y cuatro pesos en todo el país, debido a la cadena de costos, la informalidad y la sobreoferta de negocios. También señaló que el aumento en el costo de gas, fletes, papel grado alimenticio, refacciones y gasolinas obliga a subir el precio.

El académico advirtió que el incremento es directamente trasladado al consumidor . "Realmente todavía no tienes una forma funcional de justificar el aumento. Por ejemplo, si los campesinos están aumentando el precio (de la tonelada de maíz blanco) de forma discrecional y por eso se paga más por la tortilla. Pero realmente es intuición y una decisión que ya está afectando directamente a los hogares y que tendrá implicaciones en la manera en la que se administra el gasto", apuntó.

Si bien reconoció que el encarecimiento de los combustibles e, inclusive, de las cuotas de peaje en carreteras afecta a los empresarios, enfatizó en que el aumento lo pagará la ciudadanía. Agregó que la tasa de inflación en el Área Metropolitana de Guadalajara ronda el 5.5 por ciento y 111 productos de la canasta básica ya han aumentado su costo.

"Por el aumento que ellos tienen, están incrementando sus precios y eso afecta directamente a los consumidores […]. El consumidor final es el que está siendo más golpeado. Hay que recordar que ya aumentó la luz, aumentó el agua, nos van a aumentar el gas LP, nos van a aumentar la gasolina y el diésel. Y ahora el jitomate y la tortilla, que son indispensables para la canasta básica", anotó.

En este contexto, el encarecimiento de productos y servicios básicos termina por apretar aún más el bolsillo de las familias, donde el alza en la tortilla, un alimento indispensable, obliga a hacer ajustes en el gasto diario.





YC