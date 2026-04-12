¿Dónde se encuentra el Mercado San Juan de Dios?

Conocido como Mercado Libertad o popularmente como Mercado San Juan de Dios, este es uno de los lugares que todos los habitantes de Guadalajara reconocen a la primera imagen, y que es uno de los sitios emblemáticos que todos los turistas deben visitar al menos una vez durante su estancia en la ciudad.

El de San Juan de Dios es el mercado techado más grande no solo de México, sino también de América Latina, y fue inaugurado el 30 de diciembre de 1958, una obra del arquitecto Alejandro Zohn.

La ubicación del Mercado San Juan de Dios

La obra que llama la atención por su arquitectura se localiza en la calle Dionisio Rodríguez #52, en el tradicional barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara. Se erige en las cercanías de lo que alguna vez fue el río del mismo nombre, muy cerca de donde la ciudad fue fundada como capital de la Nueva Galicia, en la época virreinal.

En sus instalaciones se venden todo tipo de productos que van desde la canasta básica, ropa, zapatos, artesanías, dulces típicos, adornos para el hogar, videojuegos, lentes, perfumes, y claro, cuenta con una zona gastronómica donde se pueden degustar los platillos típicos de Jalisco.

¿Cómo llegar al Mercado San Juan de Dios en transporte público?

Como el Mercado San Juan de Dios se encuentra en la zona del Centro Histórico de Guadalajara, hay varias formas de llegar en transporte público, lo cual es recomendado debido al tráfico.

Según la plataforma Moovit, hay tres maneras de llegar, una es en camión, otra en Macrobús y una más en Tren Ligero.

Para arribar en camión, las rutas que pasan en calles aledañas al mercado son la C124 (antes 258-D) y T707 MIR.

En Macrobús, debes usar las líneas Express y Parador, y descender en la Estación San Juan de Dios.

Para hacerlo en Tren Ligero, solo debes bajar en la Estación San Juan de Dios de la Línea 2 del Siteur.

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