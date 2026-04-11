Mundial 2026: ¿Cuántos días sin clases presenciales tendrá Jalisco?

El fervor mundialista ya se siente en las aulas. Con la confirmación de que el Estadio Guadalajara (Akron) será una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), en coordinación con el Gobierno del Estado, ha definido el esquema de asistencia escolar para este histórico evento que durará 39 días.

Para garantizar que los estudiantes y docentes puedan ser parte de la fiesta deportiva y, sobre todo, para mitigar el impacto en la movilidad urbana, se ha decretado que Jalisco tendrá dos días oficiales de suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos.

¿Cuáles son las fechas clave?

Las fechas clave son:

Jueves 11 de junio: Día del partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Jueves 18 de junio: Fecha del segundo encuentro de México, esta vez contra Corea del Sur, que tendrá lugar precisamente en la capital jalisciense.

Esta medida busca evitar el colapso vial en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), especialmente en las inmediaciones, donde se espera una afluencia masiva de aficionados internacionales. Para el resto de los encuentros que se disputen en la ciudad, las autoridades evaluarán cierres parciales o turnos vespertinos suspendidos únicamente en escuelas cercanas al recinto deportivo.

¿Cuándo acaban las clases del ciclo escolar 2025-2026?

Cabe destacar que el calendario escolar 2025-2026 en Jalisco concluirá oficialmente el 30 de junio. Esto significa que la fase de eliminación directa del Mundial (octavos, cuartos y la gran final) coincidirá con el inicio del periodo vacacional de verano, permitiendo que la comunidad educativa disfrute de los partidos estelares sin interrumpir el ciclo académico.

Con esta planeación, Jalisco se reporta listo para recibir al mundo sin descuidar la formación de sus estudiantes.

Partidos que se jugarán en Guadalajara (Estadio Akron)

Aquí tienes el calendario de los cuatro partidos que recibirá la ciudad en la Fase de Grupos:

Fecha Encuentro Hora Local 11 de junio Partido 2 (Fase de Grupos) 19:00 hrs 18 de junio México vs. Corea del Sur 20:00 hrs 23 de junio Partido 48 (Fase de Grupos 18:00 hrs 26 de junio Partido 66 (Fase de Grupos) 20:00 hrs

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