Accidente múltiple deja una persona fallecida en carretera a Colotlán

Un accidente múltiple registrado la tarde de este sábado sobre la carretera a Colotlán dejó como saldo una persona fallecida y varios vehículos con daños.

Los hechos ocurrieron en la mencionada vía, en su cruce con la avenida Las Palmas, a la altura de la zona conocida como Palermo, en el municipio de Zapopan.

Poco después de las 13:00 horas de este sábado se registró el percance , lo que movilizó a cuerpos de emergencia hacia el sitio.

Autoridades municipales se trasladaron al lugar del accidente y, al arribar, encontraron un choque en el que estuvieron involucrados al menos siete vehículos.

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Entre las unidades afectadas se encontraba un camión tipo torton que transportaba arena y que, tras el percance, terminó volcado sobre la vialidad, bloqueando la circulación en varios carriles.

El saldo fue de una persona fallecida, la cual terminó atrapada dentro de uno de los vehículos accidentados. En total, otras nueve personas resultaron con algún tipo de lesión a causa del choque.

En el sitio permanecían equipos de rescate, entre ellos personal de Protección Civil y servicios médicos del municipio de Zapopan, quienes trabajaron de manera coordinada para brindar atención a los heridos; algunos de ellos fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica.

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SV