Jalisco quedó fuera del plan de expansión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que a inicios de 2025 se había contemplado la construcción de una nueva central de ciclo combinado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con capacidad para generar 934 megawatts. Expertos coinciden en que la cancelación del proyecto no responde únicamente a factores ambientales o políticos, sino a un problema más profundo: la falta de infraestructura para generar y, sobre todo, transmitir energía eléctrica en la Entidad.

El proyecto estaba previsto para instalarse en Juanacatlán, pero enfrentó una oposición de activistas y autoridades municipales. No obstante, especialistas del sector energético advierten que el verdadero obstáculo fue la ausencia de condiciones técnicas para integrar esa capacidad adicional al sistema eléctrico.

El problema adquiere mayor dimensión si se considera que Jalisco es la tercera Entidad del país con mayor consumo de electricidad, solo por debajo de Nuevo León y el Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético, la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta un déficit cercano al 35% en el abasto de energía suministrada por la CFE, lo que obliga a depender de electricidad importada desde otras regiones del país.

Esta brecha no solo afecta a los hogares, sino que representa un freno para la llegada de nuevos proyectos industriales vinculados al nearshoring, los semiconductores, las empresas tecnológicas y los centros de datos, sectores estratégicos para la apuesta del Gobierno de Jalisco de consolidarse como el “Silicon Valley mexicano” hacia 2030.

La generación eléctrica, sin embargo, es solo una parte del problema. Analistas advierten que Jalisco carece de infraestructura complementaria clave, particularmente ductos de gas natural, insumo indispensable para operar las plantas de ciclo combinado. A ello se suma la insuficiencia de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión capaces de distribuir los 934 megawatts adicionales a los 125 municipios del Estado.

“Puedes construir plantas de generación, pero si no tienes gas natural ni líneas de transmisión y distribución suficientes, la electricidad no se puede mover”, explicó Ramsés Pech, asesor en energía y economía.

De haberse concretado la central de ciclo combinado, Jalisco y la Región Occidente -que incluye Colima, Nayarit y Michoacán- contarían con energía suficiente para abastecer al menos 18 parques industriales y reducir la dependencia de electricidad proveniente del Norte, Noroeste y Centro del país.

La decisión del Gobierno federal contrasta con la postura del gobernador Pablo Lemus, quien ha reiterado su disposición para albergar una planta de la CFE y generar las condiciones necesarias para su operación, con el objetivo de evitar apagones, como los registrados en mayo, junio y a finales de noviembre de este año.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, advirtió que, aunque algunas empresas han optado por generadores propios y sistemas fotovoltaicos, el suministro de la red de la CFE es insuficiente para atender la demanda futura.

El 5 de febrero de 2025, la directora de la Comisión, Emilia Calleja, anunció cinco centrales de ciclo combinado en Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco. La planta proyectada para nuestro Estado tenía una inversión de 571 millones de dólares. Sin embargo, el 17 de diciembre pasado quedó fuera y fue sustituida por una central de combustión interna en Los Cabos.

