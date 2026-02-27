Viernes, 27 de Febrero 2026

Esta es la calidad del aire HOY 27 de febrero en Guadalajara

La mañana de este viernes 27 de febrero se registran índices altos de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); aquí te decimos cuál es la calidad del aire en la ciudad

Por: El Informador

El índice más alto de calidad del aire registrado en el AMG hoy 27 de febrero es en Las Pintas, con 104 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este viernes 27 de febrero, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Miravalle y Las Pintas. 

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG. 

¿Cuál es la calidad del aire hoy 27 de febrero en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en Las Pintas, con 104 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 27 de febrero: 

Zona del AMG  Índice de la calidad del aire 
Centro 59 puntos IMECA
Santa Margarita  46 puntos IMECA
Santa Anita 56 puntos IMECA
Las Pintas 104 puntos IMECA
Tlaquepaque 83 puntos IMECA
Oblatos 54 puntos IMECA
Santa Fe  91 puntos IMECA
Águilas  60 puntos IMECA
Loma Dorada 89 puntos IMECA

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto. 

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

