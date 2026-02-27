La mañana de este viernes 27 de febrero, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Miravalle y Las Pintas.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 27 de febrero en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en Las Pintas, con 104 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 27 de febrero:

Zona del AMG Índice de la calidad del aire Centro 59 puntos IMECA Santa Margarita 46 puntos IMECA Santa Anita 56 puntos IMECA Las Pintas 104 puntos IMECA Tlaquepaque 83 puntos IMECA Oblatos 54 puntos IMECA Santa Fe 91 puntos IMECA Águilas 60 puntos IMECA Loma Dorada 89 puntos IMECA

Te puede interesar: Impulsan estrategia económica en Jalisco

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS