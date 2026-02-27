La mañana de este viernes 27 de febrero, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Miravalle y Las Pintas. A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG. El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en Las Pintas, con 104 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 27 de febrero: La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto. Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS