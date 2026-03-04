La tarde de este miércoles, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que se registra paro en el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero, esto en el tramo de Tlajomulco Centro a la estación de Centro Universitario.

En un mensaje publicado en medios oficiales, el organismo público que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), indicó que personal técnico se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, sin brindar mayores detalles sobre la detención del servicio en la zona.

ESPECIAL

Actualización

Cerca de las 13:30, el Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que el servicio en la Línea 4 quedó restablecido. La operación se normaliza de manera gradual luego de que personal técnico atendiera la situación.



ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

