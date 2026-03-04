Miércoles, 04 de Marzo 2026

Se registra paro en el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero

De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el paro se registra en el tramo de Tlajomulco Centro a CUTlajomulco

Personal técnico se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La tarde de este miércoles, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que se registra paro en el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero, esto en el tramo de Tlajomulco Centro a la estación de Centro Universitario.

En un mensaje publicado en medios oficiales, el organismo público que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), indicó que personal técnico se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, sin brindar mayores detalles sobre la detención del servicio en la zona.

Actualización

Cerca de las 13:30, el Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que el servicio en la Línea 4 quedó restablecido. La operación se normaliza de manera gradual luego de que personal técnico atendiera la situación.  

