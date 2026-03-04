Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga a un hombre en presunta posesión de dos armas hechizas y aparente droga.La dependencia informó que durante un recorrido de vigilancia sobre Circuito Escultores, en la Colonia Los Cántaros, los oficiales detectaron a un hombre que consumía una sustancia parecida al cristal y que portaba lo que parecía ser un arma de fuego.Tras una revisión conforme a protocolo, le fueron localizadas dos aparentes armas de fuego de fabricación artesanal, tres cartuchos útiles calibre .22, un arma de utilería con un cargador, así como un envoltorio con material granulado con las características de la droga conocida como cristal.El sujeto, quien se identificó como Victor "N", de 31 años, fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público Federal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA