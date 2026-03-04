Miércoles, 04 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Metropol detiene a hombre con aparentes armas hechizas en Tlajomulco

Tras una revisión conforme a protocolo, le fueron localizadas dos aparentes armas de fuego de fabricación artesanal

Por: Jorge Velazco

El sujeto, quien se identificó como Victor

El sujeto, quien se identificó como Victor "N", de 31 años, fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público Federal. CORTESÍA

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga a un hombre en presunta posesión de dos armas hechizas y aparente droga.

La dependencia informó que durante un recorrido de vigilancia sobre Circuito Escultores, en la Colonia Los Cántaros, los oficiales detectaron a un hombre que consumía una sustancia parecida al cristal y que portaba lo que parecía ser un arma de fuego.

Te recomendamos: Sheinbaum de visita en Guadalajara el próximo viernes; ¿a qué vendrá?

Tras una revisión conforme a protocolo, le fueron localizadas dos aparentes armas de fuego de fabricación artesanal, tres cartuchos útiles calibre .22, un arma de utilería con un cargador, así como un envoltorio con material granulado con las características de la droga conocida como cristal.

El sujeto, quien se identificó como Victor "N", de 31 años, fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público Federal.

Lee también: Zapopan impulsa taller GRATIS de ciclismo para mujeres en el marco del 8M

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones