La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 18 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 3:36 pm debido a tráfico cargado en Avenida Patria y de las Torres, la C03 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por la calle Salvador Hinojosa y retomar su derrotero en Carretera a Los Altos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

