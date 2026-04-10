La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó que emitió la Recomendación 09/2026 al Gobierno municipal de Tonalá, derivada de la omisión institucional en la atención de sujetos arbóreos riesgosos en una plaza pública, cuya caída provocó la muerte de un niño.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023 en la plaza principal de San Gaspar de las Flores, Tonalá. Durante una lluvia, un árbol de gran tamaño colapsó sobre la víctima menor de edad, quien falleció de manera inmediata en el lugar. La investigación confirmó que la autoridad municipal tenía conocimiento previo del estado de riesgo del arbolado a través de múltiples solicitudes de intervención que no fueron atendidas con la diligencia debida.

De acuerdo con el comunicado la CEDHJ, esta acreditó que existían solicitudes formales de dictaminación y poda para los árboles de la plaza mencionada desde febrero de 2022 y julio de 2023, en las cuales se señaló expresamente el riesgo por su inclinación e interferencia con cables de alta tensión. No obstante, el servidor público involucrado al frente de la Dirección de Ecología y Cambio Climático emitió los dictámenes de respuesta de manera tardía, específicamente cinco y quince días después de que ocurriera el accidente mortal.

El ayuntamiento incumplió con sus obligaciones legales establecidas en el Código Municipal de Cambio Climático y la Ley de Protección al Arbolado Urbano. Se detectó que la autoridad no contaba con un inventario actualizado de áreas verdes ni con programas de prevención y atención oportuna para el tratamiento de árboles riesgosos, lo que impidió una gestión integral de la seguridad en el espacio público.

Este organismo destaca que el espacio público debe ser un entorno seguro para la convivencia y el bienestar, con especial énfasis en la protección de las infancias bajo el principio del interés superior de la niñez.

Las recomendaciones de la CEDHJ al gobierno de Tonalá

La falta de mantenimiento preventivo y la respuesta institucional burocrática vulneraron el derecho a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al interés superior de la niñez, por lo que esta Comisión emite las siguientes Recomendaciones al gobierno municipal de Tonalá:

Inscribir a la víctima directa y a la víctima indirecta en el Registro Estatal de Víctimas, garantizando su acceso a una reparación integral del daño que incluya medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción.

garantizando su acceso a una reparación integral del daño que incluya medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción. Implementar un enfoque de derechos humanos y derecho a la ciudad en la Dirección de Ecología, asegurando que los espacios públicos no representen un riesgo para la integridad física de las personas, especialmente de la niñez.

Otorgar una compensación económica de forma apropiada y proporcional por el daño sufrido en la integridad física de la persona fallecida y el daño moral causado a su progenitora, incluyendo los gastos emergentes derivados del suceso.

incluyendo los gastos emergentes derivados del suceso. Brindar atención médica y especializada (tanatológica, psicológica o psiquiátrica) de manera gratuita y continua a la víctima indirecta por el tiempo que sea necesario.

Dar vista al Órgano Interno de Control para que investigue y sancione a los servidores públicos de la Dirección de Ecología y las jefaturas de Dictaminación y Compensación Ambiental que omitieron actuar a tiempo para prevenir el siniestro.

a tiempo para prevenir el siniestro. Incorporar copia de esta Recomendación en los expedientes laborales de los servidores públicos responsables como constancia de su conducta violatoria de derechos humanos.

Impartir cursos permanentes de capacitación al personal sobre derechos humanos, el interés superior de la niñez y la Nueva Agenda Urbana, además de generar un calendario programático de intervención estratégica de arbolado riesgoso en todo el municipio.

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AO

