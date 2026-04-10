La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó que emitió la Recomendación 09/2026 al Gobierno municipal de Tonalá, derivada de la omisión institucional en la atención de sujetos arbóreos riesgosos en una plaza pública, cuya caída provocó la muerte de un niño.Los hechos ocurrieron en agosto de 2023 en la plaza principal de San Gaspar de las Flores, Tonalá. Durante una lluvia, un árbol de gran tamaño colapsó sobre la víctima menor de edad, quien falleció de manera inmediata en el lugar. La investigación confirmó que la autoridad municipal tenía conocimiento previo del estado de riesgo del arbolado a través de múltiples solicitudes de intervención que no fueron atendidas con la diligencia debida.De acuerdo con el comunicado la CEDHJ, esta acreditó que existían solicitudes formales de dictaminación y poda para los árboles de la plaza mencionada desde febrero de 2022 y julio de 2023, en las cuales se señaló expresamente el riesgo por su inclinación e interferencia con cables de alta tensión. No obstante, el servidor público involucrado al frente de la Dirección de Ecología y Cambio Climático emitió los dictámenes de respuesta de manera tardía, específicamente cinco y quince días después de que ocurriera el accidente mortal.El ayuntamiento incumplió con sus obligaciones legales establecidas en el Código Municipal de Cambio Climático y la Ley de Protección al Arbolado Urbano. Se detectó que la autoridad no contaba con un inventario actualizado de áreas verdes ni con programas de prevención y atención oportuna para el tratamiento de árboles riesgosos, lo que impidió una gestión integral de la seguridad en el espacio público.Este organismo destaca que el espacio público debe ser un entorno seguro para la convivencia y el bienestar, con especial énfasis en la protección de las infancias bajo el principio del interés superior de la niñez.La falta de mantenimiento preventivo y la respuesta institucional burocrática vulneraron el derecho a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al interés superior de la niñez, por lo que esta Comisión emite las siguientes Recomendaciones al gobierno municipal de Tonalá:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO