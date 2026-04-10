La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 12 de abril de este 2026 habrá cierres viales en el municipio, debido a que se realizará la novena Carrera 9.33 millas con Causa Hacienda San Javier.

Los cierres viales en Zapopan se llevarán a cabo de 5:00 am a 9:30 de la mañana en las siguientes vialidades:

Calle Circuito Madrigal.

Avenida Patria (a la altura de Avenida Universidad y Avenida Ignacio L. Vallarta).

Avenida Ignacio L. Vallarta.

Calzada Lázaro Cárdenas Poniente.

Carretera Guadalajara- Tepic.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

La salida y meta será en el Circuito Madrigal No. 2000, Colinas de San Javier.

De igual forma te compartimos el mapa de los cierres viales:

Alistan la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026

La Hacienda San Javier, con el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. convocó a la ciudadanía a participar en la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026; la cual tiene la finalidad de destinar la utilidad obtenida para el tratamiento a niños con cáncer a través del programa NAVEGANDO de la Fundación Voluntarias contra el cáncer, A.C.

Lee también: Regresa USAR Jalisco tras participar en rescate de minero con vida en Sinaloa

Ruta de la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026

Salida en clle Circuito Madrigal No. 2000, entrada del Club Hacienda San Javier.

Avanzar por Avenida Circuito Madrigal.

Incorporarse a Avenida Patria.

Realizar vuelta en “U” a la altura de Avenida Universidad.

Continuar nuevamente por Avenida Patria.

Pasar Avenida William Shakespeare y descender por el paso a desnivel.

Seguir por Avenida Patria dentro del paso a desnivel.

Salir del lado derecho a la altura de Avenida Novelistas.

Continuar por Avenida Patria.

Dar vuelta hacia Avenida Vallarta.

Seguir por Avenida Vallarta hasta incorporarse a Calzada Lázaro Cárdenas.

Continuar hasta el puente atirantado Matute Remus.

Al finalizar el puente, realizar vuelta en “U”.

Regresar por Calzada. Lázaro Cárdenas.

Incorporarse a Avenida. Patria (vuelta a la derecha).

Continuar por Avenida Patria.

Dar vuelta hacia Avenida Circuito Madrigal.

Meta en calle Circuito Madrigal No. 2000, Club Hacienda San Javier.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA