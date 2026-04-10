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Conoce los cierres viales del domingo en Zapopan

Habrá cierres viales el 12 de abril en Zapopan debido a que se realizará la novena Carrera 9.33 millas con Causa Hacienda San Javier

Por: El Informador

Los cierres viales en Zapopan se llevarán a cabo de 5:00 am a 9:30 de la mañana. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Los cierres viales en Zapopan se llevarán a cabo de 5:00 am a 9:30 de la mañana. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 12 de abril de este 2026 habrá cierres viales en el municipio, debido a que se realizará la novena Carrera 9.33 millas con Causa Hacienda San Javier.

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Los cierres viales en Zapopan se llevarán a cabo de 5:00 am a 9:30 de la mañana en las siguientes vialidades: 

  • Calle Circuito Madrigal. 
  • Avenida Patria (a la altura de Avenida Universidad y Avenida Ignacio L. Vallarta).
  • Avenida Ignacio L. Vallarta.
  • Calzada Lázaro Cárdenas Poniente.
  • Carretera Guadalajara- Tepic.
CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan. 
CORTESÍA/  Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan. 

La salida y meta será en el Circuito Madrigal No. 2000, Colinas de San Javier.

De igual forma te compartimos el mapa de los cierres viales:

Alistan la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026

La Hacienda San Javier, con el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. convocó a la ciudadanía a participar en la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026; la cual tiene la finalidad de destinar la utilidad obtenida para el tratamiento a niños con cáncer a través del programa NAVEGANDO de la Fundación Voluntarias contra el cáncer, A.C.

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Ruta de la  9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026

  • Salida en clle Circuito Madrigal No. 2000, entrada del Club Hacienda San Javier.
  • Avanzar por Avenida Circuito Madrigal.
  • Incorporarse a Avenida Patria.
  • Realizar vuelta en “U” a la altura de Avenida Universidad.
  • Continuar nuevamente por Avenida Patria.
  • Pasar Avenida William Shakespeare y descender por el paso a desnivel.
  • Seguir por Avenida Patria dentro del paso a desnivel.
  • Salir del lado derecho a la altura de Avenida Novelistas.
  • Continuar por Avenida Patria.
  • Dar vuelta hacia Avenida Vallarta.
  • Seguir por Avenida Vallarta hasta incorporarse a Calzada Lázaro Cárdenas.
  • Continuar hasta el puente atirantado Matute Remus.
  • Al finalizar el puente, realizar vuelta en “U”.
  • Regresar por Calzada. Lázaro Cárdenas.
  • Incorporarse a Avenida. Patria (vuelta a la derecha).
  • Continuar por Avenida Patria.
  • Dar vuelta hacia Avenida Circuito Madrigal.
  • Meta en calle Circuito Madrigal No. 2000, Club Hacienda San Javier.

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