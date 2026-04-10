La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 12 de abril de este 2026 habrá cierres viales en el municipio, debido a que se realizará la novena Carrera 9.33 millas con Causa Hacienda San Javier.Los cierres viales en Zapopan se llevarán a cabo de 5:00 am a 9:30 de la mañana en las siguientes vialidades: La salida y meta será en el Circuito Madrigal No. 2000, Colinas de San Javier.De igual forma te compartimos el mapa de los cierres viales:La Hacienda San Javier, con el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. convocó a la ciudadanía a participar en la 9na. Carrera 9.33 Millas con causa Hacienda San Javier 2026; la cual tiene la finalidad de destinar la utilidad obtenida para el tratamiento a niños con cáncer a través del programa NAVEGANDO de la Fundación Voluntarias contra el cáncer, A.C.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA