Consejo Regulador del Tequila participa en FOODEX 2026 en Japón

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) inauguró un stand en el Pabellón México en FOODEX 2026, la feria internacional de alimentos y bebidas más grande de Asia que se realiza del 10 al 13 de marzo en Tokio, Japón.

Mediante este stand, el CRT busca continuar difundiendo la cultura del tequila y lo que representa la primera Denominación de Origen de México.

A los asistentes a la feria se les brinda información sobre la historia de la tradicional bebida mexicana, su proceso de producción y regulación , destacando cómo se ha convertido en una de las bebidas alcohólicas más reguladas del mundo, lo que genera confianza entre los consumidores y fortalece su posicionamiento en los mercados internacionales.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha, participó en el corte de listón inaugural del Pabellón México, junto con autoridades estatales y federales.

"Nosotros consideramos que es muy importante que nuestra agroindustria tequilera participe, tenga una presencia; somos la primera Denominación de Origen de México" señaló el presidente del CRT.

De acuerdo con los datos estadísticos del CRT, Japón ocupó en 2025 el octavo lugar entre los principales países importadores de tequila, con 4 millones de litros. Asimismo, a China fueron exportados 2.8 millones de litros, mientras que a Corea del Sur se exportaron 433 mil litros de la bebida, país que presentó un incremento del 14.49 por ciento en comparación con 2024.

"Es muy importante la presencia del tequila como Denominación de Origen; esperamos inspirar a otras Denominaciones de Origen mexicanas a que participen en eventos tan importantes como este. Hay muchos productos, no solo bebidas, también productos del campo que podrían estar aquí (…) Lo que ven de México solo se hace allá, es único, es irrepetible, solo se hace allá y sobre todo amparado por una Denominación de Origen o una indicación geográfica" precisó Aurelio López Rocha, presidente del CRT.

Actualmente, el tequila cuenta con registros internacionales en países asiáticos: en China como Marca de Certificación y Denominación de Origen, en Singapur como Indicación Geográfica y Marca de Certificación, en Tailandia como Denominación de Origen, en Filipinas como Marca colectiva, en Indonesia, Malasia y Vietnam como Indicación Geográfica y en Hong Kong como Marca de Certificación.

Por sexto año consecutivo, la Consejería Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para Asia – Pacífico, y el Consejo Nacional Agropecuario organizaron el Pabellón México dentro de FOODEX, con el objetivo de impulsar la presencia de productos agroalimentarios mexicanos en Asia.

