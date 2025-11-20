A pesar de que esta mañana se abrió la primera etapa de la Carretera a Chapala —con cuatro carriles por sentido— del Periférico al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió paciencia a quienes circulan por esta vía, puesto que todavía hay algunos tramos donde se sigue trabajando.

Asimismo, este explicó que las personas habrán de acostumbrarse a las nuevas condiciones de la superficie de rodamiento y sus incorporaciones, y solo "será en los próximos días cuando se note una mayor fluidez del tráfico".

“Yo estoy seguro de que va a mejorar el flujo del tráfico en la carretera a Chapala, lo que pedimos es un poco de paciencia porque generalmente cuando hay grandes obras de infraestructura no es en el primer día cuando se ve una disminución en el flujo vehicular o el tráfico porque la gente se va acostumbrando y va conociendo como está la vialidad y van a una velocidad mucho más baja, entonces demos unos días para ver cómo se comporta el flujo vehicular en la carretera a Chapala yo estoy seguro de que va a mejorar”, afirmó.

En entrevista, Lemus Navarro señaló "que será cuestión de días" que los automovilistas se vayan acostumbrando a esta nueva vialidad, donde quedan pendientes los túneles de incorporación al Periférico y hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, así como algunas laterales.

Lemus también recordó que esta mañana se hizo la apertura de los primeros carriles de la carretera a Chapala y aclaró que quedarán cuatro carriles pendientes para abrir —dos en las laterales por sentido— y las obras de lo que será la Línea 5 del BRT.

El mandatario también aseguró que habrá una mayor presencia de agentes viales para agilizar la movilidad en la zona, tal como se percibieron esta mañana en distintos cruces de la vía.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la obra en su totalidad concluirá en marzo del año próximo, una vez que comience a operar la Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con conexión, en una primera etapa, con el Peribús.

AO

