El día de hoy por la mañana, elementos de Policía Vial Jalisco se trasladaron al cruce entre Anillo Periférico y avenida López Mateos luego de que se presentara una volcadura de un vehículo lo que provocó un corte a la circulación vial en el sentido norte a sur.

El incidente ocurrió en el anillo distribuidor sobre el túnel para incorporarse en el desplazamiento hacia el sur, sobre la lateral Reporteros en la colonia del mismo nombre. Hasta el momento no se ha informado si se presentan lesionados derivado del accidente.

En la volcadura solo estaría involucrado un automóvil que terminó completamente de cabeza y en sentido contrario a la circulación. Derivado del suceso la cajuela del vehículo se abrió provocando la caída de su contenido interior.

El cierre vial se prolongará hasta el momento en que el vehículo pueda ser extraído de la vialidad. Por el momento, se solicita a personas que circulen por la zona, atender las indicaciones de la Policía Vial Jalisco y tomar precauciones.

Los oficiales continúan trabajando para garantizar la seguridad vial y agilizar la circulación en la zona.

A la par, sobre la avenida López Mateos, se lleva a cabo el operativo vial de contraflujo desde avenida Tizoc hasta El Palomar.

¿Cómo reportar un incidente a Policía Vial Jalisco?

Los problemas relacionados con este tipo de situaciones pueden atenderse a través del número global de emergencias (911) o a través de las distintas redes sociales de Policía Vial Jalisco. De igual forma, recuerda seguir estas cuentas para recibir actualizaciones respecto al tráfico dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

