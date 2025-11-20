Este jueves, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, confirmó el robo de distintos materiales por parte del “bloque negro”, que ocasionó diversos disturbios en el primer cuadro de la ciudad el pasado sábado 15 de noviembre.

Afectaciones por alrededor de 200 mil pesos

Refirió que, luego de la revisión de la zona de obra que se desarrolla en la Plaza Liberación, en el cruce de Ramón Corona e Hidalgo, se registraron afectaciones por alrededor de 200 mil pesos. Estas corresponden no solo a las carretillas que se apreciaron en manos de los sujetos que participaron en la revuelta, sino también a herramientas que se encontraban a la mano dentro del enmallado.

“Solo se llevaron materiales; afortunadamente, la obra no fue dañada. Pero se llevaron de todo, toda la herramienta menor se la llevaron”, indicó el titular de la SIOP.

Empresa licitada interpondrá las denuncias correspondientes

Señaló que será la empresa licitada para los trabajos la que se encargará de interponer las denuncias correspondientes por estas afectaciones y que, de concretarse, podrían representar agravantes para las personas que ya se encuentran detenidas por los disturbios, siempre y cuando se confirme su participación también en estos robos.

Mantienen previsiones para abrir Plaza Liberación a la mayor brevedad

Pese a ello, dijo el ingeniero, se mantiene el ritmo y las previsiones para abrir lo antes posible la Plaza Liberación. “Se puede poner de pretexto, pero no debe serlo; todo lo que se llevaron ya lo estamos reponiendo. No es pretexto para nosotros cumplir con los tiempos que se acordaron”, afirmó Zamora Bueno.

Según lo referido la semana pasada por él mismo, las obras en este espacio llevan un avance superior al 70 %, “pero están dentro de los tiempos”, previendo que pueda quedar abierta a la ciudadanía a mediados de diciembre próximo, en su primera etapa.

