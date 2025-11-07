Carlos Palacios rinde primer informe como diputado federal

El diputado federal de Morena por Jalisco, Carlos Palacios, rindió su primer informe de actividades como legislador, en el cual, destacó las múltiples reformas aprobadas durante el periodo legislativo.

Entre ellas, resaltó las principales iniciativas que fueron aprobadas por la mayoría morenista y aliados desde el mes de septiembre de 2024, entre ellas, la reforma al Poder Judicial, los proyectos de construcción de trenes de pasajeros, entre otros.

"Tenemos los logros del movimiento de la transformación. Fuimos con una plataforma política a la campaña y decidimos. Con la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, con regresar los trenes de pasajeros al país, con volver a hacer empresas del Estado a Pemex y Comisión Federal de Electricidad".

El legislador reconoció que durante el primer año de sesiones impulsaron las reformas que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que apenas comenzarán a avalar nuevas iniciativas.

Aunque destacó una reforma para garantizar protocolos de protección a menores de edad, principalmente para identificarlos y evitar que se hospeden en un hotel o motel sin que sean identificados y sufran alguna agresión sexual.

Carlos Palacios adelantó que en la Cámara de Diputados ya tienen en la mira otras iniciativas de ley de cara al siguiente año, la principal es la reforma en materia electoral, con el fin de reducir el recurso etiquetado a los partidos políticos.

"Vamos a reformar la Ley Electoral para reducir el presupuesto de los partidos políticos. Este año fue ridículo, no fue electoral y los partidos políticos se gastaron 10 mil millones de pesos, que esos 10 mil millones deberían de ir para los jóvenes y para la educación, ahí es donde debe ir el dinero que gastan los partidos políticos".

Por otro lado, el legislador reconoció las acciones del Gobierno Federal hacia Jalisco, principalmente con los programas sociales, los cuales, aseguró que benefician a un millón 880 mil jaliscienses que reciben apoyos directos del bienestar, esto con la pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes o productores del campo.

El diputado compartió videos de sus compañeros de bancada, entre ellos, Favio Castellanos, Mayra Palomares, Dolores Padierna, Leonel Godoy, así como un mensaje de apoyo del secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, quien reconoció a Carlos Palacios.

YC