Zapopan ofrece hasta 75% de descuento en multas y recargos municipales

El Buen Fin llega con descuentos en productos y servicios, sin embargo, para sumarse a los descuentos de la temporada, el ayuntamiento de Zapopan ofrece a sus contribuyentes diferentes opciones para permitirles mantenerse al día en sus pagos y obligaciones municipales, gracias al programa "Que Buen Fin en Zapopan".

Desde el próximo 10 de noviembre y hasta el 16 de diciembre, las y los zapopanos podrán disfrutar hasta 75% de descuento en multas y recargos de distintas contribuciones, para aquellas personas que deseen hacer sus pagos en línea. Quienes opten por hacerlo presencial, podrán recibir hasta el 50% de descuento, explicó la directora de Ingresos de Zapopan, Marcela Rubí Gómez Juárez.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que esta campaña busca incentivar a que las y los contribuyentes opten por realizar sus pagos en línea, otorgándoles descuentos adicionales para quienes utilicen las plataformas digitales del municipio. "Lo que queremos es que cada día la gente que paga una sola vez se acostumbre a hacerlo en línea, porque eso le da comodidad, certeza y seguridad", indicó.

Frangie Saade afirmó que Zapopan mantiene las mejores finanzas públicas del País, tras una década de saneamiento financiero. "Se dice fácil, pero son más de 2 mil 400 municipios y, después de 10 años, un municipio que nos entregaron totalmente quebrado hoy puede presumir ser el mejor a nivel nacional. Estamos rompiendo récord otra vez, siendo el primer lugar en cobranza en predial y otros rubros. La gente lo ve reflejado: más calles, renovación de escuelas, hospitales, centros de atención para mujeres y de salud mental. Hoy hay una confianza en el gobierno de Zapopan", manifestó.

Además, el alcalde destacó que el municipio lidera la participación ciudadana a nivel nacional a través del presupuesto participativo, mecanismo mediante el cual las y los zapopanos deciden las obras prioritarias en sus colonias, y es precisamente gracias a la confianza que le brinda el ayuntamiento de Zapopan de que sus impuestos son bien utilizados que las y los contribuyentes responden a la buena recaudación, esperando que la campaña "Que Buen Fin en Zapopan" reporte buenos resultados.

Así lo consideró también la tesorera municipal, Adriana Romo López, quien subrayó que esta estrategia es un reflejo del compromiso que se tiene con las y los zapopanos, por tal manera en este Buen Fin se enfoca en brindar seguridad económica y jurídica a los contribuyentes, para de esta manera tener un vínculo entre gobierno y ciudadanía.

"Desde la tesorería municipal, tenemos claro que la fortaleza económica de Zapopan se ha construido a partir de la confianza y la corresponsabilidad ciudadana, por ello, cada año impulsamos mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales y que promuevan una cultura del pago de las contribuciones".

¿Qué conceptos son susceptibles a descuentos?

El ayuntamiento de Zapopan informó que, en el caso del impuesto predial y el refrendo de licencias de giro o anuncios, se ofrecerá un 50% de descuento tanto en multas como en recargos en cualquier otro medio de pago. Asimismo, se aplicarán descuentos del 75% en servicios como agua, uso o goce de locales en mercados, mantenimiento de áreas comunes en cementerios, estacionamientos públicos, regularización de fraccionamientos e impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

Para el caso de las multas de reglamentos, el beneficio será del 75%, y en multas de movilidad, del 80% en infracciones y 75% en recargos, si el pago se realiza en línea, en la página https://vdigital.zapopan.gob.mx/#Seccion_pagos_en_linea.

YC