Detienen en Tonalá a hombre que era buscado en Aguascalientes

Personal de la Fiscalía de Jalisco y de su homóloga de Aguascalientes detuvieron a un hombre que era buscado en aquella entidad por el delito de desaparición.

La dependencia estatal informó que se trató de Carlos Alberto “N” quien fue detenido la tarde del 5 de noviembre, en cumplimiento a una orden de aprehensión vigente, decretada por un Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en el municipio de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, el 13 de julio del 2024, Carlos Alberto "N" habría participado directamente en la comisión de desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas calificadas, en agravio de tres personas.

Tras recibir la colaboración, se iniciaron labores de inteligencia a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, para desplegar un operativo de búsqueda en el que fue aprehendido el señalado en calles de la colonia Puente Viejo, en el municipio de Tonalá.

Por tal motivo, Carlos Alberto “N” será trasladado hasta el estado de Aguascalientes, donde continuarán las investigaciones de los hechos denunciados.

TAMBIÉN LEE: Bomberos de Zapopan rescatan a un hombre que cayó en un barranco en Villa Universidad

YC