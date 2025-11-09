¿Cuándo será la próxima Vía RecreActiva Nocturna y cuál será la temática?

La Vía RecreActiva Nocturna llegó para quedarse, y ahora formará parte de las actividades del festival Bien de Noche Guadalajara, inaugurado por las autoridades del municipio el pasado sábado 1 de noviembre.

En su primera edición, la Vía RecreActiva Nocturna congregó a cerca de 90 mil personas en calles del centro del tapatío, convirtiéndose en todo un éxito.

La Vía invita a vivir la ciudad de una forma distinta, con una rodada colectiva bajo las estrellas. Desde hace más de dos décadas, el programa transforma algunas de las vialidades más importantes de la metrópoli en espacios de encuentro para las familias tapatías, promoviendo la salud física y mental al transitar espacios abiertos, diseñados inicialmente para los automóviles.

Además de la convivencia comunitaria, con la apropiación de las calles, la vía fomenta la sostenibilidad ambiental al hacer uso de medios de transporte no motorizados.

A continuación te decimos lo que debes saber para ser parte de la siguiente edición.

¿Cuándo será la próxima Vía RecreActiva Nocturna?

De acuerdo con la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, la Vía RecreActiva Nocturna se llevará a cabo el primer sábado de cada mes.

"Quiero compartirles que a partir del primer sábado de noviembre, cada mes vamos a tener una jornada de Vía RecreActiva Nocturna, para que podamos compartir y hacer comunidad en el espacio público y habitarlo en la noche", dijo en un mensaje tras la primera edición del evento.

De este modo, la tercera edición de la Vía RecreActiva Nocturna se desarrollará el próximo sábado 6 de diciembre, y tendrá una temática navideña. Se prevé que la ruta sea desde la Calzada hasta la Minerva, como en la última edición.

Además, los participantes también podrán gozar de la agenda del festival Bien de Noche Guadalajara, el cual contó con una participación de 150 mil personas el 1 de noviembre.

Durante las primeras ediciones del evento, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ha implementado horarios de servicio especiales para que los ciudadanos puedan abordar las unidades del tren ligero junto con sus bicicletas y formar parte de la actividad.

¿Qué considerar para asistir a la Vía RecreActiva Nocturna?

Uso de reflectantes.

Si asistes en compañía de mascotas, llevarlas con correa.

Si asistes con infantes, procurar mayor cuidado.

Prohibido el consumo de sustancias nocivas.

Uso de casco.

Uso de luces delanteras y traseras.

Está prohibido el uso de vehículos eléctricos de cualquier tipo (bicicletas, patines, etc.).

