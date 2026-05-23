Cardenal Robles Ortega visita al Papa León XIV en Ciudad del Vaticano

El Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, visitó al Papá León XIV en Ciudad del Vaticano, con quien tuvo una audiencia y como parte de la reunión del Dicasterio de la Nueva Evangelización, del cual forma parte. El purpurado envió saludos en nombre de la Iglesia católica de la capital jalisciense .

“El Pontífice agradeció este gesto de cercanía y signo de comunión, al mismo tiempo que envía su bendición a los fieles de esta Arquidiócesis. Tuvimos la oportunidad de saludarlo, además (de) algunos sacerdotes del clero tapatío que estudian o prestan un servicio en el Vaticano”.

Robles Ortega pidió oraciones por la salud e intenciones del Papa, así como para que el Espíritu Santo “siga guiando e iluminando su ministerio pontificio”. La Arquidiócesis tapatía informó que el Cardenal no presidirá la misa en la Catedral de Guadalajara el día de mañana, 24 de mayo.

El Dicasterio es una estructura divida en dos secciones : una encargada de las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo y otra para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares. Esta última se encarga de los pueblos y la creación de las iglesias en aquellos que ya fueron evangelizados.

La estructura también revisa el desarrollo del anuncio del Evangelio a través de formas, instrumentos y lenguajes adecuados para el mundo. Apoya a iglesias particulares en el proceso de inculturación en diferentes etnias y culturas; además, promueve la correcta enseñanza de la catequesis a los bautizados de vida cristiana, a las personas que necesitan profundizar en la doctrina católica y aquellos que han abandonado la fe o no la profesan.

La primera sección del Dicasterio nació en 2010 con el Papa Benedicto XVI, mientras que la segunda sección se remonta a 1622, con el Papa Gregorio XV. En ese entonces, el objetivo era unir las iglesias ortodoxas y protestantes y promover y organizar la misión de difundir el Evangelio entre la población no cristiana .

SV