Capacitan a policías en tácticas de intervención urbana para el Mundial

Con módulos especializados en brecha mecánica, balística y de explosivos, tirador de precisión y negociación en situación de rehenes, policías municipales, del interior del estado, de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad estatal recibieron el “Curso Internacional de Operaciones Urbanas”. Impartido por instructores argentinos, se llevó a cabo a 18 días de que comience el Mundial 2026.

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128 uniformados forman parte del curso

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, afirmó que la capacitación es importante para los elementos a fin de no cometer errores. En total, 128 uniformados formaron parte del curso. “Siempre la capacitación será una de las herramientas más importantes en nuestro trabajo. “Recuerden que nosotros no podemos equivocarnos, no tenemos margen de error porque está de por medio nuestra libertad y nuestra vida”, dijo.

El instructor y representante de la Policía Federal Argentina, Francisco José Vicente, resaltó la formación constante de los policías jaliscienses y el intercambio de experiencias entre ambos países. “La idea y la intención es poder confraternizar y que esta capacitación no quede en solamente mero curso, sino en un intercambio de experiencias entre nuestras naciones”.

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En el marco del Mundial, policías municipales y estatales han recibido una serie de capacitaciones

En el marco del Mundial de futbol que se celebrará en Guadalajara, policías municipales y estatales han recibido una serie de capacitaciones. Algunas de ellas son inteligencia criminal perfeccionada con el FBI, gestión democrática de multitudes bajo los estándares de la Policía Nacional Francesa, especialización táctica con la Policía Nacional de Colombia y control de masas violentas en eventos deportivos con la Policía Nacional de España.

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En este último participaron 46 oficiales de la Secretaría de Seguridad estatal y de las comisarías municipales del Área Metropolitana de Guadalajara. El curso, impartido por la Unidad de Intervención Policial (UPI), contempló la actuación en escenarios complejos, toma de decisiones y manejo de incidentes en eventos masivos.

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El secretario Hernández González destacó entonces que las capacitaciones permitirán preservar el orden público no solo durante el Mundial, sino en otros eventos que se lleven a cabo en la entidad. “Nuestra verdadera misión es contribuir a que cada jalisciense, cada niña, cada niño, cada turista de todos los rincones del mundo que asista a esta celebración deportiva regrese a casa”.

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