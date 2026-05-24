¿Cómo registrarse en Mi primera Chamba de Zapopan?

¿Terminaste la carrera y te rechazan por no tener experiencia? El programa Mi Primera Chamba en Zapopan es la solución que necesitas hoy. Descubre cómo registrarte para obtener hasta 9 mil pesos extra en tu primer empleo formal y olvídate de la frustración al buscar trabajo.

¿Qué beneficios ofrece el programa a los egresados?

El Gobierno de Zapopan, bajo el liderazgo del alcalde Juan José Frangie, diseñó esta innovadora bolsa de trabajo para conectar a los nuevos talentos con el sector empresarial local, el objetivo central es erradicar el desempleo juvenil, facilitando la inserción al mercado laboral mediante un atractivo incentivo económico que complementa directamente tu salario inicial; esta estrategia busca que ningún joven se quede fuera de las oportunidades por falta de práctica en su área de estudio.

Esta iniciativa municipal no solo te vincula con vacantes acordes a tu perfil universitario, sino que te premia económicamente por mantenerte activo y comprometido en tu nuevo puesto. Si logras colocarte en un empleo de tiempo completo, el Ayuntamiento te otorgará un apoyo de nueve mil pesos adicionales a tu sueldo base, los cuales serán diferidos estratégicamente a lo largo de seis meses para garantizar tu estabilidad financiera mientras adquieres experiencia.

Para aquellos jóvenes que prefieran o necesiten una jornada de medio tiempo, el estímulo económico será de cuatro mil 500 pesos, entregados bajo las mismas condiciones semestrales. Como beneficio adicional y exclusivo, todos los seleccionados recibirán una tarjeta digital de CÍRCULO INFORMADOR una herramienta de lealtad que les brindará acceso a descuentos especiales en cientos de establecimientos comerciales, restaurantes, gimnasios y servicios en toda la ciudad.

Requisitos y el panorama laboral actual

Antes de iniciar tu registro en la plataforma oficial, es vital comprobar que cumples con el perfil exacto que demandan las reglas de operación. La convocatoria exige tener entre 18 y 27 años cumplidos, ser egresado de alguna licenciatura, residir en el municipio y demostrar al menos tres meses sin empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos estrictos filtros garantizan que la ayuda llegue a quienes realmente enfrentan barreras de contratación.

La urgencia de implementar este apoyo radica en las alarmantes cifras nacionales que enfrentan las nuevas generaciones: actualmente, el 55 por ciento de los jóvenes mexicanos con licenciatura trabajan en la informalidad.

Además, la mitad de los egresados termina laborando en áreas totalmente ajenas a sus estudios universitarios. Con una inversión inicial de ocho millones de pesos, las autoridades locales buscan revertir esta preocupante tendencia y beneficiar a mil profesionistas en su primera etapa.

¿Cómo registrarse paso a paso?

El proceso de inscripción es completamente digital, intuitivo y gratuito para todos los aspirantes que deseen participar. Las y los interesados deben ingresar al sitio web oficial (miprimerachambazapopan.com), seleccionar la opción de registro como "beneficiario" y completar un formulario detallado con sus datos personales.

Aquí te dejamos unos tips rápidos para asegurar tu lugar sin contratiempos:

Ten a la mano tu comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Actualiza tu currículum destacando tus habilidades blandas y proyectos escolares.

Revisa constantemente tu bandeja de correo electrónico tras postularte.

Una vez que tu perfil sea validado exitosamente por el sistema del Ayuntamiento, tendrás acceso inmediato a un catálogo de vacantes publicadas por las empresas aliadas al proyecto, podrás postularte directamente a las opciones que mejor se adapten a tu carrera, gustos y expectativas salariales.

Las compañías participantes revisarán las solicitudes, realizarán las entrevistas correspondientes y seleccionarán a los perfiles más destacados para iniciar su proceso de contratación formal.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA