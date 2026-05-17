Iglesia de Guadalajara tiene nuevos sacerdotes y diáconos

Un total de siete presbíteros y 12 diáconos recibieron el sacramento del Orden Sacerdotal este domingo en el Santuario de los Mártires Mexicanos.

La ordenación de los nuevos sacerdotes y diáconos se realizó durante una Santa Misa presidida por el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

Te recomendamos: Pintan el mural mundialista más grande de Jalisco

“La celebración representa un momento de gran alegría para la Arquidiócesis, ya que mediante el Sacramento del Orden nuevos ministros serán consagrados para servir al Pueblo de Dios en las distintas tareas pastorales de la Iglesia”, dijo en un comunicado la Arquidiócesis de Guadalajara.

El Orden Sacerdotal es el sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles continúa siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos.

De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1536, este sacramento comprende tres grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Quienes reciben el ministerio sacerdotal son llamados a servir en nombre de Cristo y de la Iglesia, ejerciendo su labor a través de la predicación de la Palabra, la celebración de los sacramentos y el acompañamiento pastoral de las comunidades.

Los presbíteros colaboran estrechamente con los obispos en la misión evangelizadora y pastoral de la Iglesia particular. Unidos a su obispo, forman el presbiterio y asumen junto a él la responsabilidad de atender las necesidades espirituales de los fieles, ya sea en una comunidad parroquial o en algún servicio eclesial específico. Por su parte, los diáconos son ordenados para el servicio de la Iglesia, especialmente en el ministerio de la Palabra, el culto divino, la caridad y diversas tareas pastorales, siempre bajo la guía y autoridad de su obispo.

La Arquidiócesis de Guadalajara invita a los fieles a unirse en oración por quienes recibirán el Sacramento del Orden, para que su ministerio sea fecundo y refleje siempre el amor y servicio de Cristo Buen Pastor.

Nuevos sacerdotes de la Iglesia de Guadalajara

Miguel Ángel Vázquez Lares

Pedro Villalobos Vidaurri

David Alfonso Ruiz Ornelas

Noé Martín Alcalá

José Manuel Rivera Corona

Juan Diego Martínez Olivo

Óscar Bladimir Velázquez Suárez

Nuevos diáconos de la Iglesia de Guadalajara

Pedro Gabriel León Puga

Máximo Durán Felipe

Pedro Luis Aguilera Aceves

Alexis Obed de la Torre Carranza

Juan Alberto Velázquez Delgado

Pedro José Olmedo Ibarra

Marco Antonio Puga Aguirre

Yael Buenrostro Casillas

Luis Fernando Castellanos Orduña

Juan Felipe Barrera Castro

Luis Antonio López Díaz

Salvador Silva Segura

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA