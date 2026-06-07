Cardenal de Guadalajara pide frenar campañas anticipadas de aspirantes políticos

Luego de que esta semana se denunciara que varios aspirantes de diferentes partidos políticos comenzaron a realizar pintas de bardas y promoción de su persona, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a frenar las campañas anticipadas de aspirantes de los diferentes partidos políticos.

El presbítero señaló que cuando se inician las campañas antes de tiempo por los precandidatos, se presta a infringir las reglas electorales.

“Las campañas electorales son muy importantes para que la gente conozca a los candidatos, conozca su plataforma, sus propuestas, pero para que las campañas sean de manera justa y equitativa, tienen que hacerse bajo el esquema previsto de la ley para hacer campañas” , sostuvo.

Robles Ortega señaló que las campañas anticipadas provocan inconformidad entre la población y se fomenta la impunidad, donde cada quien hace lo que quiere y eso no es sano para la sociedad.

“Hay normas que la autoridad electoral debe hacer valer y hacer respetar y los que entran en esta contienda tienen que hacer respetar; de otra manera se da la arbitrariedad, se da la confusión y el desorden y entonces seguimos siendo un pueblo sin cultura legal”, sostuvo.

El Cardenal también se pronunció a favor de las madres buscadoras y exhortó a las autoridades de la Fiscalía para que pongan lo que está de su parte y agilicen las labores de investigación para localizar a personas desaparecidas.

“La Iglesia está con ellas espiritualmente en la oración, en las dinámicas de apoyo, de esperanza y consuelo que podamos ofrecerles, pero al mismo tiempo siempre lo hemos dicho, hay un gran desequilibrio entre la gran necesidad que tienen las madres y las familias de encontrar a sus seres queridos; contrasta mucho con la tardanza, la indiferencia, a veces el dejo de las autoridades para resolver esta grave necesidad “, sostuvo.

Lee también: Fortalecen al C5 para atender emergencias y seguridad durante el Mundial de Futbol

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB