Como cada 23 de octubre, en México se conmemora el Día del Médico y el ayuntamiento de Zapopan hizo entrega de reconocimientos y de la presea "Dr. Isaac Medina Beruben" a trabajadores del sector salud del municipio.

Siete trabajadores de salud fueron seleccionados por parte de las unidades médicas de Zapopan para recibir dicho reconocimiento:

Dr. José Jesús Velázquez Trujillo (Villas de Guadalupe)

(Villas de Guadalupe) Dra. Cynthia Álvarez Vidal (Norte)

(Norte) Dr. Juan José Zabalgoitia Ibarra (Santa Lucía)

(Santa Lucía) Dr. Óscar Arturo Mendoza Navarro (Niña Eva)

(Niña Eva) Dra. Verónica Isabel Márquez López (Federalismo)

(Federalismo) Dr. Patricio Javier Nava de la Cruz (Sur)

(Sur) Dr. Jesús Ignacio Martínez Tapia (Hospitalito)

Miguel Ricardo Ochoa —director general del OPD Salud Zapopan— expresó que el doctor Isaac Medina Beruben fue el primer director del Hospital General de Zapopan, hace más de 80 años. Además, Ochoa refirió que este reconocimiento al personal médico es gracias a su gran labor de servicio.

"Refrendar ese espíritu de servicio, esa vocación de entrega y dedicación donde a veces entregamos más allá de los tiempos, los horarios, dejamos de lado a la familia".

El OPD Servicios de Salud Zapopan tiene una plantilla integrada por 226 médicos especialistas, 114 médicos generales y 11 médicos docentes.

El municipio resaltó que, durante el año 2024, el Hospitalito de Zapopan brindó más de un millón de atenciones médicas, entre ellas, nacimientos, cirugías, urgencias, exámenes de laboratorio y procedimientos médicos generales.

AO

