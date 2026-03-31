Como parte del trabajo de las autoridades estatales por erradicar prácticas irregulares en trámites vehiculares, usualmente impulsados por "gestores" o "coyotes", este martes la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer la vinculación a proceso y envió a prisión preventiva de Oscar "N", hoy ex servidor público, quien trabajaba adscrito al Servicio Estatal Tributario (SET).

Óscar "N" fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y cohecho, tras detectarse irregularidades en la validación de trámites vehiculares en el Área Metropolitana de Guadalajara . De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, el ex trabajador habría aprovechado su cargo en la institución para autorizar procedimientos administrativos contrarios a la normatividad aplicable, a cambio de recibir dinero de particulares.

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"Las investigaciones permitieron establecer que se gestionaron altas vehiculares con inconsistencias en la documentación presentada, lo que permitió la obtención de placas sin cumplir con la totalidad de los requisitos.

Por estos hechos, presuntamente obtuvo un beneficio económico indebido, lo que constituye una conducta contraria a la legalidad en el servicio público", informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

Entre las anomalías detectadas, dijo, se encontraron inconsistencias en documentos oficiales, omisiones en su verificación y la validación de trámites que debían realizarse en instancias distintas a las correspondientes.

Vinculan a proceso a Oscar “N”, ex servidor público de Jalisco

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Oscar "N" por los delitos de abuso de autoridad y cohecho, al considerar que existen datos de prueba suficientes para presumir su participación en los hechos delictivos. Asimismo, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por un plazo de 6 meses, y se estableció el mismo periodo para el cierre de la investigación complementaria.

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"La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción refrenda su compromiso en la lucha contra estas conductas y reitera su política de cero tolerancias a la corrupción, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular, ya que su participación es fundamental para fortalecer la legalidad y la transparencia", finalizó el organismo.

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NA