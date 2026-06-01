Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 1 de junio de 2026.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar, así como alertar de una bandera roja para el día de hoy.Con ello, la única playa con restricción de actividades recreativas es Playa Camarones. En las tres playas con bandera amarilla se recomienda nadar con precauciones en caso de decidir ingresar al mar.De igual forma, en caso de detectar a algún espécimen de fauna silvestre en cualquiera de las playas de Puerto Vallarta, este deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, no se cuenta con reportes de fauna silvestre en áreas recreativas del municipio. Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB