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Esta playa de Puerto Vallarta tiene bandera roja para el día de hoy

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta para este lunes 1 de junio de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esta es la única playa con bandera roja en Puerto Vallarta este lunes 1 de junio. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Esta es la única playa con bandera roja en Puerto Vallarta este lunes 1 de junio. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 1 de junio de 2026.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar, así como alertar de una bandera roja para el día de hoy.

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Estado de playas de Puerto Vallarta para el lunes 1 de junio

  • Playa Palmares: Bandera amarilla
  • Playa Muertos: Bandera amarilla
  • Playa de Oro: Bandera amarilla
  • Playa Camarones: Bandera roja

Con ello, la única playa con restricción de actividades recreativas es Playa Camarones. En las tres playas con bandera amarilla se recomienda nadar con precauciones en caso de decidir ingresar al mar.

De igual forma, en caso de detectar a algún espécimen de fauna silvestre en cualquiera de las playas de Puerto Vallarta, este deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, no se cuenta con reportes de fauna silvestre en áreas recreativas del municipio. 

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:

  • Extremar precauciones al ingresar al mar.
  • Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.
  • Evitar nadar en zonas señalizadas, si hubiese, con bandera roja.
  • Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

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