El calor extremo cede poco a poco y las precipitaciones asoman en Guadalajara. Que el agua no te agarre por sorpresa y conoce el horario exacto de las lluvias para este próximo martes 2 de junio.

El pronóstico de lluvia exacto para este martes 2 de junio

Según los datos más recientes y detallados de Meteored, las precipitaciones en la capital tapatía comenzarán a manifestarse con mayor claridad durante la tarde. Se espera que las primeras gotas caigan alrededor de las 17:00 horas.

A partir de las 18:00 horas, la probabilidad de chubascos tormentosos aumenta de forma significativa hasta alcanzar un 70%. Esta condición de inestabilidad atmosférica se mantendrá constante durante gran parte de la noche, refrescando las calles de la ciudad.

Antes de que lleguen las tormentas, el ambiente seguirá siendo bastante caluroso y bochornoso. Los termómetros alcanzarán una temperatura máxima de 34 grados Celsius cerca de las 14:00 horas, mientras que la mínima registrada al amanecer rondará los 18 grados.

¿Qué dicen las autoridades oficiales?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica a detalle que estas condiciones derivan de un canal de baja presión extendido sobre el territorio. Este sistema interactúa de manera directa con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generando nubosidad densa.

Estas interacciones climáticas no solo afectarán a Guadalajara, sino a diversas regiones clave de Jalisco. Se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y una posible caída de granizo en gran parte del occidente del país.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) señalan que estas precipitaciones son apenas los preámbulos del temporal anual. La temporada oficial de lluvias consecutivas y abundantes se establecerá en la ciudad de manera formal entre el 10 y el 15 de junio.

Recomendaciones para enfrentar el alocado clima tapatío

Ante este escenario de cambios bruscos en el estado del tiempo, resulta de vital importancia tomar precauciones. La combinación de un sol intenso al mediodía y tormentas vespertinas exige una planificación muy cuidadosa de las actividades al aire libre.

A continuación, se presenta una lista de puntos clave para que el clima no tome por sorpresa a los habitantes durante su jornada:

Llevar un paraguas o impermeable si se transita por la vía pública durante la tarde.

Usar protector solar durante la mañana, ya que la radiación UV será alta.

Evitar resguardarse bajo árboles grandes durante las descargas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

Además de la lluvia, cabe recordar que el tráfico vehicular suele complicarse bastante en las principales avenidas de la metrópoli.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM y el SMN.

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AO