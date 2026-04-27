¡Es oficial y está más cerca de lo que imaginábamos! Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse para protagonizar la esperadísima cuarta entrega de la saga que nos enamoró a finales de los noventa, desatando la locura entre los nostálgicos y amantes del cine de aventuras.

Si te preguntabas qué estaba pasando con este proyecto, la respuesta es que Universal Pictures ha confirmado que la película ya está en marcha. El estudio sabe que los fans clamaban por ver nuevamente a esta icónica pareja de exploradores enfrentándose a lo desconocido con su estilo único.

Además, el carismático John Hannah también retomará su papel como el despistado Jonathan. Esto asegura que la química inigualable y el humor característico de la franquicia se mantengan intactos, respondiendo a la pregunta de quién nos hará reír a carcajadas en esta nueva y peligrosa expedición.

¿Por qué se adelantó el estreno y cuándo podremos verla?

Originalmente, la cinta estaba programada para mayo de 2028, pero el estudio decidió darnos una sorpresa monumental. La nueva fecha oficial de estreno se ha adelantado ocho meses, fijando su llegada a las salas de cine para el 15 de octubre de 2027.

¿El motivo del por qué este cambio tan repentino? Los productores y directores saben perfectamente que la temporada de Halloween es el escenario ideal para lanzar una historia llena de monstruos, maldiciones antiguas y sarcófagos polvorientos que nos pondrán los pelos de punta.

La dirección estará a cargo del talentoso dúo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett), conocidos por revitalizar la saga “Scream”. Ellos prometen llevarnos al límite combinando el terror divertido con la acción trepidante que siempre ha definido a la franquicia, dándole un toque fresco y moderno.

Detalles clave sobre La Momia 4

Para que estés completamente preparado para este gran estreno, aquí te dejamos los puntos más importantes de cómo y dónde se desarrollará esta joya cinematográfica que promete arrasar en la taquilla mundial y devolvernos la magia de los blockbusters clásicos:

La historia será una secuela directa de las dos primeras, borrando del canon a “La tumba del emperador Dragón”.

Priorizarán el maquillaje tradicional sobre el CGI.

Fraser ya fue visto "entrenando" en la atracción Revenge of the Mummy en Hollywood.

El guion, escrito por David Coggeshall, promete mantener la clasificación PG-13 para que toda la familia pueda disfrutarla. Sin embargo, los directores han asegurado que tomarán riesgos emocionantes y llevarán las secuencias de acción a un nivel nunca antes visto.

El regreso de Rick y Evelyn O'Connell promete ser el evento cinematográfico de la década, demostrando que la verdadera magia del séptimo arte sigue más viva que nunca.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

