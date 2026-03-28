Cuáles son las empanadas más exóticas de Semana Santa y dónde probarlas en Guadalajara

La Semana Santa está por llegar y, con ella, la esperada venta de empanadas tradicionales que tanto gusta a tapatíos. El Ayuntamiento de Guadalajara autorizó oficialmente la instalación de 258 puestos que, desde el 29 de marzo y hasta el 12 de abril de 2026, ofrecerán estos deliciosos postres a las personas que recorran las calles del Centro Histórico de la capital de Jalisco.

Los sabores exóticos de las empanadas de temporada

Si bien las opciones tradicionales de leche, fresa, piña y cajeta siguen siendo las reinas indiscutibles en las panaderías locales, los comerciantes han innovado magistralmente para sorprenderte. Este año, las verdaderas joyas culinarias son las empanadas exóticas que rompen lo tradicional y ofrecen un sabor inigualable para los paladares que buscan salir de lo común.

Los rellenos tradicionales de las empanadas dulces son crema de leche, mermelada de piña y de fresa. A ellos se suman otros de frutas menos comunes como son la zarzamora, durazno, guayaba, manzana, mango, nuez, higo,membrillo, camote, frutos rojos o coco.

Otros sabores dulces son de nata, queso philadelphia con mermelada, crema de avellana o nutella, arroz con leche, piña colada y capuchino.

En cuanto a las empanadas saladas, los rellenos más populares son atún, rajas con queso y champiñones; asimismo, hallarás otros sabores como mole, romeritos, jamón con queso, camarón, marlin e incluso pulpo.

Cuidadosamente barnizadas con huevo para distinguirlas visualmente de las dulces, las empanadas saladas son la opción perfecta para quienes buscan otros sabores sin sacrificar la calidad de sus alimentos durante su recorrido por los 7 templos.

¿Dónde encontrar las mejores empanadas en el Centro de Guadalajara?

El Centro Histórico de Guadalajara se transforma en un verdadero paraíso gastronómico durante estas fechas tan especiales. Los puestos se concentran principalmente a las afueras de templos como la Catedral, La Merced, San José de Gracia y el Santuario, facilitando el recorrido de los fieles que buscan saciar su antojo.

Para que la experiencia culinaria sea un éxito y se lleve sin contratiempos, aquí te dejamos unos consejos para tu recorrido:

Llega temprano: los sabores exóticos como zarzamora con queso o marlín se agotan rápido

los sabores exóticos como zarzamora con queso o marlín se agotan rápido Lleva efectivo: la mayoría de los puestos tradicionales solo aceptan monedas y billetes de baja denominación

la mayoría de los puestos tradicionales solo aceptan monedas y billetes de baja denominación Haz la ruta completa: combina tu degustación con la tradicional visita a los Siete Templos.

Una tradición tapatía con un profundo significado espiritual, cultural y familiar

Más allá de su exquisito sabor y textura, comer empanadas tiene un simbolismo muy especial para la comunidad católica de la región. La masa horneada representa la tumba de Cristo, mientras que el relleno dulce simboliza la inmensa alegría de la resurrección. Es una experiencia verdaderamente única que une la fe, la cultura y la rica gastronomía en el Estado de Jalisco.

--Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor--

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