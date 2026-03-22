Califican a Guadalajara como una de las mejores ciudades del mundo

La ciudad de Guadalajara fue reconocida como una de las urbes mejor valoradas a nivel internacional al ubicarse en el puesto 18 de un ranking global publicado por la revista Time Out; la clasificación se basa en la percepción de los propios habitantes sobre su calidad de vida y el entorno urbano.

El estudio se construyó a partir de una encuesta aplicada a más de 24 mil personas en distintas ciudades del mundo, quienes evaluaron aspectos como bienestar, entretenimiento y vida cotidiana.

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En este contexto, la capital jalisciense destacó por la opinión positiva de sus residentes, consolidándose como una de las ciudades más felices del listado.

Entre los datos más relevantes, el 92 por ciento de los encuestados afirmó sentirse feliz viviendo en Guadalajara, mientras que el 91 por ciento aseguró encontrar satisfacción en su día a día, cifras que reflejan un alto nivel de bienestar entre la población.

Time Out resalta la cultura de Guadalajara

La revista Time Out resaltó algunos de los espacios culturales más representativos de la Perla Tapatía como la Catedral Metropolitana de Guadalajara y el Hospicio Cabañas, la ciudad ofrece una amplia y diversa escena artística y de entretenimiento, desde conciertos gratuitos en el Teatro Alarife Martín Casillas hasta festivales en paisajes agaveros como Akamba, Guadalajara combina tradición y modernidad.

La oferta se complementa con su creciente escena gastronómica, bares contemporáneos y eventos de música electrónica que reflejan el dinamismo cultural de la ciudad. Asimismo, su cercanía con destinos como Tequila y la Costa Alegre amplía las opciones de recreación para locales y visitantes.

De cara a próximos eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad se prepara para recibir a turistas con diversas actividades, consolidando su posición como uno de los destinos urbanos más atractivos del mundo.

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