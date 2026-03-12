Jueves, 12 de Marzo 2026

¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG HOY 12 de marzo

La mañana de este jueves 12 de marzo se registran índices altos de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); aquí te decimos cuál es la calidad del aire en la ciudad

Por: El Informador

Este jueves 12 de marzo SEMADET registra mala calidad de aire en la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este jueves 12 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA y Santa Fe con 104 puntos IMECA.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG. 

¿Cuál es la calidad del aire hoy 12 de marzo en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 31 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 12 de marzo: 

Zona del AMG  Índice de la calidad del aire 
Santa Margarita  31 puntos IMECA
Atemajac  50 puntos IMECA
Country  63 puntos IMECA
Oblatos  50 puntos IMECA
Centro  60 puntos IMECA
Tlaquepaque  75 puntos IMECA
Loma Dorada  99 puntos IMECA
Miravalle  93 puntos IMECA
Santa Anita  68 puntos IMECA
Santa Fe 104 puntos IMECA
Las Pintas 106 puntos IMECA

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

