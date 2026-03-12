La mañana de este jueves 12 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA y Santa Fe con 104 puntos IMECA.A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG. El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 31 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 12 de marzo: La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS