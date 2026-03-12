La mañana de este jueves 12 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA y Santa Fe con 104 puntos IMECA.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG.

Lee también: El paraíso oriental en Guadalajara que debes visitar

¿Cuál es la calidad del aire hoy 12 de marzo en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en la estación Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 31 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 12 de marzo:

Zona del AMG Índice de la calidad del aire Santa Margarita 31 puntos IMECA Atemajac 50 puntos IMECA Country 63 puntos IMECA Oblatos 50 puntos IMECA Centro 60 puntos IMECA Tlaquepaque 75 puntos IMECA Loma Dorada 99 puntos IMECA Miravalle 93 puntos IMECA Santa Anita 68 puntos IMECA Santa Fe 104 puntos IMECA Las Pintas 106 puntos IMECA

Te puede interesar: Policía Vial extiende operativo en Lázaro Cárdenas

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS