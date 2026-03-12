La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 21 perritos fueron rescatados de una casa ubicada en la colonia San Pedrito, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, como parte de una investigación por el delito de crueldad animal.

El operativo se realizó el pasado 6 de marzo en coordinación con personal ministerial de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, a través de la Unidad de Delitos Varios, con el apoyo de agentes investigadores y autoridades municipales.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de 21 caninos de distintas características, entre ellos ocho ejemplares tipo french de talla mediana y 13 perros criollos de talla mediana y pequeña.

Sin embargo, dos de los animales fueron encontrados sin vida dentro del inmueble: un cachorro y un ejemplar tipo french.

El rescate de los caninos se realizó luego de que la Dirección de Salud Animal de Tlaquepaque dio a conocer a la autoridad ministerial sobre un reporte en el que se advertía la presencia de perros en estado de desnutrición, sin agua, sin alimento y completamente abandonados dentro del inmueble.

Fue así que el Ministerio Público ordenó a agentes investigadores trasladarse al sitio para corroborar la información denunciada, y se confirmó la presencia de los caninos en condiciones de maltrato.

Cabe destacar que se solicitó ante un juez de control una orden de cateo, debido a que el inmueble se encontraba cerrado y aparentemente abandonado.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará diversos dictámenes periciales con el objetivo de fortalecer la carpeta de investigación, mientras que los perros rescatados se encuentran actualmente bajo el cuidado de Bienestar Animal Tlaquepaque.

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque indicó que los perritos tendrán la oportunidad de ser adoptados, sin embargo, es necesario que los caninos pasen por un proceso de rehabilitación y valoración veterinaria.

Para denunciar maltrato animal en Tlaquepaque las personas pueden comunicarse alguno de los siguientes números:

33 3050 3050

33 3600 7145

Whatsapp 33 2804 8171

