Zapopan implementa cajones de estacionamiento exclusivos para madres y personas cuidadoras

Con el objetivo de impulsar una movilidad más segura, accesible y con perspectiva de cuidados, el Gobierno de Zapopan puso en marcha los primeros cajones rosas en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). Estos espacios están destinados a mujeres embarazadas, madres y personas cuidadoras de niños menores de dos años.

La iniciativa forma parte de un programa piloto que busca facilitar el acceso a trámites y servicios municipales para quienes se trasladan con menores de edad y requieren condiciones especiales de movilidad. De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto reconoce las dificultades que enfrentan quienes se desplazan con carriolas, pañaleras y otros artículos necesarios para el cuidado de bebés y niños pequeños.

Los cajones rosas cuentan con dimensiones mayores a las de uno convencional para facilitar el descenso de menores de edad y el manejo de carriolas. Mientras un cajón estándar mide aproximadamente tres metros de ancho por cuatro o cinco metros de largo. Los nuevos espacios tienen 3.70 metros de ancho por cuatro metros de largo, lo que permite mayor movilidad y seguridad al momento de descender del vehículo.

"Queremos empezar desde casa, poniendo el ejemplo. No es una obligatoriedad, pero buscamos que la iniciativa privada, más espacios públicos y otros municipios se sumen", mencionó la regidora Gabriela Magaña sobre el proyecto.

Estos espacios de estacionamiento podrían replicarse en la Unidad Administrativa Basílica y otros complejos de atención ciudadana.