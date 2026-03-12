La dirigencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco trabaja para preparar la elección intermedia de 2027, con el fin de refrendar los triunfos obtenidos en el proceso electoral pasado, obtener más victorias electorales y que Jalisco siga siendo naranja.

En entrevista, Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, explicó que los trabajos que se han realizado consisten en la instalación de las comisiones operativas en todo el estado, es decir, dirigencias en cada uno de los municipios de Jalisco, con el fin de que puedan conducir los trabajos rumbo a la elección de 2027.

Los trabajos con las comisiones operativas en los municipios no solamente consisten en su instalación, sino que se les brinda acompañamiento de forma permanente a todos sus integrantes, con capacitaciones relacionadas en torno a los temas electorales, cursos de oratoria, la historia de Jalisco y el contexto político de los gobiernos de Movimiento Ciudadano durante los últimos años en la entidad.

“(Se trata de) darle continuidad al trabajo territorial para fortalecer nuestras estructuras en cada municipio y no solo se trata de un trabajo de partido, sino de una identidad de los jaliscienses, de cómo nos comprometemos en cada municipio a que tengamos buenos gobiernos en 2027”.

En la actualidad, son 95 municipios en los que, hasta febrero, se han instalado estas comisiones operativas y se espera completarlos en su totalidad este mes. La coordinadora emecista en Jalisco indicó que alrededor del 98% de los casos de las comisiones operativas municipales fueron renovaciones de sus dirigencias, mientras que en los municipios pendientes de concretar las comisiones, se está terminando de hacer los acuerdos en cada uno de ellos.

Los principales objetivos están claros para Mirza Flores durante los próximos meses: “En primer lugar, tener una estructura territorial sólida, unida y muy involucrada con la ciudadanía y su contexto. Segundo lugar: ganar las elecciones y que se conviertan en buenos gobiernos”.

El tercer objetivo se da en torno a mantener la identidad del partido y sobre todo, conservar las acciones que, desde su punto de vista, han implementado en Jalisco durante sus gobiernos.

“Conservar nuestra identidad con el mejor sistema de salud de Jalisco; el mejor sistema educativo de todo el país; el mejor sistema carretero; los apoyos para el campo más sólidos y consistentes de todo el país y cómo nos hemos concentrado en las infancias, deportes, música, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas”.

Mirza Flores tiene clara la meta de Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2027 en Jalisco: aseguró que van por ganar el mayor número de diputaciones locales y alcaldías, aunque en este último punto, dijo que un triunfo sería ganar las elecciones en los 26 municipios con mayor población en el estado.

En la actualidad, Movimiento Ciudadano gobierna 41 municipios, en los cuales, se concentran 4.6 millones de habitantes, lo que supone el 56% de la población jalisciense. Entre ellos, están varios de los más poblados como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

Para ello, requieren cercanía con la gente, al considerar que, como partido, “les permite tener un diálogo en donde te das cuenta qué necesitan las personas y cumplirles”. Si bien, reconoce desgastes por los años gobernando, confía en la cercanía, el diálogo y dar respuestas inmediatas permite mantener la confianza de la población, según aseguró.

Buscan a los mejores perfiles para competir

Mirza Flores resalta que buscan los mejores perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para competir en la elección de 2027, en la que se renovarán los 125 municipios de Jalisco, así como diputaciones locales y federales.

La exdiputada federal señaló que, por dicha razón, respaldan la propuesta que busca que se refuercen los filtros para aspirantes a cargos públicos, descartando que hayan tenido alguna problemática con las candidaturas, al asegurar que “provienen de la ciudadanía y son ciudadanos ejemplares”.

Dentro de Movimiento Ciudadano, Flores afirma que se analizan los antecedentes de todos los perfiles que aspiran a competir en las elecciones, con base a los lineamientos establecidos por las leyes.

“Lo que nos marca la ley. Ves el perfil de la gente, sus antecedentes, sus antecedentes laborales, profesionales, si son personas ejemplares o al menos eso intentamos en todo momento, que postulemos a personajes ejemplares en sus regiones”.

De cara al 2027, visualizan una elección difícil, al señalar que Morena cada vez toma mayor territorio, aunque acusa que “son muy tramposos”, reclamando que han cooptado a los tribunales electorales, complicando más las cosas con la reforma en materia electoral que se ha presentado.

Criticó que dicha iniciativa “hace dudar del fortalecimiento de la democracia”, por lo que reconoce que tendrán que redoblar esfuerzos en los próximos meses.

Por lo tanto, Mirza Flores insistió en que la respuesta para dichos actos es “seguir teniendo buenos gobiernos” para todo el estado. Destaca que los gobiernos en Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan o Guadalajara son ejemplos de buenos gobiernos, al poner de ejemplo que tienen los mejores servicios públicos.