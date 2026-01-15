¿Cuánto tiempo tarda en entregarse la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

A partir de esta semana, el gobierno del Estado dio inicio al registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Este plástico le dará la facilidad a la población de acceder a los apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. La tarjeta se podrá usar a partir de este año y tiene vigencia hasta 2030.

¿Cuándo es el último día para registrarse a la Tarjeta única Al Estilo Jalisco?

De acuerdo a la cuenta oficial de X del Gobierno de Jalisco, la fecha límite para hacer el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es el 31 de marzo de 2025. Asimismo, en la misma publicación se informó que el tramite es gratuito.

El registro de la Tarjeta única Al Estilo Jalisco se hace en línea, a través del portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Estos son los documentos que se requieren para realizar el tramite.

¿Qué día se entrega la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Autoridades estatales precisaron que la primera etapa de entrega de las tarjetas comenzará a partir del próximo lunes 19 de enero para las personas que completen el pre registro de manera exitosa, lo cual equivale a una semana después del pre registro que inició el pasado 12 de enero.

En esta primera etapa de entrega, se contemplan 12 módulos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios con el pago electrónico en el transporte público, en un horario de 8:00 a 22:00 horas.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El principal objetivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno de Jalisco.

Entre otros beneficios están:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema Mi Bici

Pagos a mensualidades sin intereses en pagos de derechos (aplican condiciones)

