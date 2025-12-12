Frente frío 21 pegará pronto a esta zona de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 12 de diciembre sobre el frente frío número 21 y sus afectaciones en el país.

Este día, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en el transcurso de la tarde-noche .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del sábado

El nuevo frente frío en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Nuevo León ; además de fuertes rachas de viento en la región mencionada.

Pronóstico del domingo

Para este día, el frente frío se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México , y en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente, centro y península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca y Chiapas.

La masa de aire polar asociada al frente frío, ocasionará descenso de las temperaturas y bancos de niebla en las regiones mencionadas; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y con rachas de 40 a 60 km/h durante la noche en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas, y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

