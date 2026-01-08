El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió el pronóstico del frente frío número 27 que sigue afectando al país, pero anticipó la segunda tormenta invernal de la temporada. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 27 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua. Su masa de aire asociada, ocasionará ambiente frío a muy frío en sierras del noroeste de México, así como ambiente gélido por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua; y vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.

Además, el próximo fin de semana, se prevé el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste y norte del país, así como un evento de Norte prolongado en el litoral del golfo de México .

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

En el resto del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, además de ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 08 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Te puede interesar: El SAT enviará requerimientos a estos contribuyentes

A partir de mañana, el frente frío núm. 27 se desplazará sobre el norte del país , originando rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Por otro lado, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán descenso de temperatura y rachas muy fuertes de viento en la mencionada región, además de lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua; asimismo se presentarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

No te pierdas: SAT inmovilizará estos depósitos bancarios en 2026

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA