Esta madrugada de jueves 8 de enero, oficiales de la Base 1 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan lograron evitar que un incendio se propagara en una chatarrera en la colonia Flores del Valle.

El incidente fue reportado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) al que llegó la alerta de incendio en una recicladora ubicada en el cruce de Base Aérea y Azaleas en la colonia mencionada del noroeste del municipio.

Al llegar al punto señalado, los Bomberos de Zapopan identificaron que el fuego se encontraba en la parte frontal del negocio, al interior de un remolque que almacenaba diverso material plástico. Esto en un área aproximada de 3x2 metros y con una altura de 4. Por ello, los elementos procedieron de inmediato con maniobras de control y extinción para evitar la propagación del incendio.

El fuego fue controlado utilizando agua a presión y los elementos hicieron las acciones de enfriamiento necesarias para evitar un riesgo de reactivación.

El reporte final de Bomberos de Zapopan no incluye personas lesionadas.

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

