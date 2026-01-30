Viernes, 30 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY viernes 30 de enero

Según informes de SEMADET, la mañana de este 30 de enero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Las  Pintas

Por: El Informador

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),  este viernes 30 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Lee también: Módulos de vacunación contra el sarampión, ubica el más cercano a tu domicilio

Según informes de SEMADET, la mañana de este 30 de enero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Santa Fe. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 45 puntos IMECA
  • Santa Anita: 69 puntos IMECA
  • Las Pintas: 145 puntos IMECA
  • Miravalle: 98 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 85 puntos IMECA
  • Oblatos: 110 puntos IMECA
  • Santa Fe: 117 puntos IMECA
  ESPECIAL /SEMADET
  ESPECIAL /SEMADET
 ESPECIAL /SEMADET
 ESPECIAL /SEMADET

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Te puede interesar: Detenidos en colonia Colinas de San Javier pertenecen a la banda 'Los roba Rolex'

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones