Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY viernes 30 de enero

De acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este viernes 30 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. Según informes de SEMADET, la mañana de este 30 de enero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Santa Fe. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud: