La Secretaría de Salud de Jalisco ordenó que, a partir de mañana y por un periodo mínimo de 30 días, el uso de cubrebocas será obligatorio para estudiantes, docentes y personal administrativo en todos los planteles de educación básica de municipios clave del Área Metropolitana de Guadalajara.

Así lo dio a conocer como un adelanto de las medidas de reforzamiento de prevención de la enfermedad, que serán dadas a conocer este jueves por la mañana por la Secretaría de Salud, a voz de su titular, Héctor Raúl Pérez Gómez.

La medida se toma como respuesta al fuerte crecimiento de casos de sarampión en la entidad, particularmente en municipios como San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, donde la transmisión sigue activa y continúa al alza.

Según lo informado por la dependencia estatal, son ya 22 los planteles educativos que han registrado casos positivos de sarampión. EL INFORMADOR / A. Navarro

"Derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado de Jalisco, asi como del incremento de casos registrados entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, se instruye como medida preventiva, el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles escolares de los municipios con mayor transmision de la enfermedad", refirió un oficio circulado a las escuelas de la metrópoli firmado por el secretario.

Pérez Gómez detalló que, derivado de la enfermedad, tres planteles educativos completos —del municipio de San Pedro Tlaquepaque— y 20 salones de otras escuelas —dispersas en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tala, Atotonilco y Tomatlán— ya se encuentran en clases virtuales.

A este jueves, suman 8 mil 332 casos acumulados de sarampión. Tan solo en lo que va de este 2026 Jalisco suma 1 mil 875 contagios confirmados, siendo la Entidad que lidera con más casos en lo que va del año.

Ayer miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó de una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas ante el incremento de casos en la región, encabezads por México, e instó a los gobiernos a intensificar la vacunación al señalar que el 78% de los nuevos casos se dio en personas no vacunadas.

