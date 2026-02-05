Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Sofocan conato de incendio en Lomas del Refugio

El reporte fue atendido por elementos de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El fuego logró ser sofocado con el uso del chorro de agua y se realizaron las labores de enfriamiento en sitio para evitar reactivaciones. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Zapopan

El fuego logró ser sofocado con el uso del chorro de agua y se realizaron las labores de enfriamiento en sitio para evitar reactivaciones. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Zapopan

Dos viviendas de la colonia Lomas del Refugio en Zapopan sufrieron un conato de incendio que fue atendido por elementos de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

En las horas recientes, llegó el reporte de incendio en una vivienda del municipio en la colonia mencionada. Bomberos de Zapopan acudieron al sitio en el que atendieron un área con basura y desechos en el que se esparcía un fuego con amenaza de expandirse.

Los oficiales detectaron una fuga en un cilindro de gas LP de 30 kilos, por lo que procedieron a retirarlo del domicilio para evitar que el fuego lo alcanzase. Para ello hubo que forzar la entrada del domicilio.

Lee: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

El fuego logró ser sofocado con el uso del chorro de agua y se realizaron las labores de enfriamiento en sitio para evitar reactivaciones.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

Te puede interesar: Ni Nodal, ni Ángela Aguilar, ni Cazzu asistirán a los Premios Lo Nuestro

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones