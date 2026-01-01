Caen tres en el "Torito" y celebran Año Nuevo con uvas y chilaquiles

Durante la noche y madrugada de este fin de año, tres personas fueron retenidas en distintos módulos del Operativo Salvando Vidas, también conocidos como “El Torito”, por rebasar los límites de alcohol al conducir, teniendo que pasar la celebración de “Año Nuevo” en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA).

Las personas retenidas dieron positivo a la prueba de alcoholemia, luego de que el resultado de la lectura arrojara niveles de alcohol superiores a los permitidos en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco. Cenaron chilaquiles divorciados con chicharrón y frijoles, clericot sin alcohol, café con piloncillo y 12 uvas, como parte del nuevo menú decembrino, informó este jueves la Secretaría de Seguridad.

Así fue la cena de los retenidos en el CURVA; chilaquiles divorciados con chicharrón y frijoles, clericot sin alcohol, café con piloncillo y 12 uvas. ESPECIAL / SSE

La cifra registrada este inicio de “Año Nuevo” es menor a la reportada en la misma fecha de 2024, cuando fueron 20 las personas enviadas al CURVA por rebasar los niveles de alcohol permitido. En las celebraciones de 2023 fueron solo siete, mientras que en las de 2022 fueron 14 los enviados al Centro de Retención Vial. En 2021 fueron 12 personas.

En total, entre el 31 de diciembre de 2025 y las primeras horas del 1 de enero de 2026 se aplicaron tres mil 650 pruebas de alcoholimetría y, además de las tres personas detenidas, fueron retenidos tres vehículos e infraccionados otros dos conductores, por registrar niveles de entre 0.25 y 0.41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

“(Desde el 31 de diciembre) el operativo sí se incrementa, ¿por qué? Porque se incrementan las reuniones y sí se incrementa el consumo del alcohol. Nosotros no queremos sancionar, queremos salvar vidas, como el operativo lo llama, y concientizar a la ciudadanía de que es mejor designar un conductor o medirse en el consumo del alcohol”, refrió Rosario García, encargada general del CURVA..

Del 1 de diciembre a la fecha, la Policía Vial ha aplicado un total de 110 mil 606 pruebas, detenido a 332 personas y asegurado 319 vehículos.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones que puede ser, desde la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en algunos casos, la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor.

La sanción económica está estipulada en el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. En tanto, la retención o detención inconmutable del conductor está contemplada en el Artículo 376, párrafo 1, fracción de la I a la VI; también de la misma legislación.

Sin embargo, la ley también establece que, aquella persona conductora quien llegue a participar en algún accidente de tránsito, estando bajo los influjos del alcohol, es susceptible a la cancelación permanente de su licencia de conducir, por lo cual se insta a la ciudadanía a respetar la Ley y no conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas.

