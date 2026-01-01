Bomberos de Guadalajara atienden incendio en colonia Ferrocarril

Entre las últimas horas del año pasado y las primeras de este 2026, Bomberos de Guadalajara atendieron un reporte de incendio en la colonia Ferrocarril.

Oficiales de las bases 1 y 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, se presentaron en el cruce de las calles 6 y 7 de la colonia mencionada.

Al llegar al sitio, localizaron el fuego en una vivienda improvisada que se utilizaba como taller. Las llamas se propagaron por una bóveda con láminas de plástico en una empresa contigua al domicilio.

Pese a ello, no se reportaron personas lesionadas.

El fuego fue extinguido mediante el uso de mangueras con agua a presión y el espacio fue asegurado para evitar reactivaciones.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo por medio del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino número 1097, en la colonia Moderna del municipio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB