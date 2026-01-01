Tapatíos reciben el 2026 con mala calidad del aire

En el primer día del 2026 los tapatíos respiran aire sucio, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) activó dos contingencias atmosféricas fase 1 en las estaciones de Santa Fe y Las Pintas, mientras que también se activaron varias precontingencias en distintos puntos de toda la Zona Metropolitana.

Estos son Miravalle, Tlaquepaque, Centro y Loma Dorada, con influencia en los municipios de Tlajomulco, El Salto, Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. En tanto, en la estación de Santa Fe se registran 157 puntos IMECA de los contaminantes PM10 y 126 puntos de PM2.5; en Las Pintas son 128 puntos de partículas PM2.5.

Si bien ambos tipos de partículas son dañinas para el organismo, estas últimas son más peligrosas, pues al ser mucho más pequeñas penetran profundamente en el torrente sanguíneo y los pulmones, lo que puede causar problemas respiratorios y/o cardiovasculares.

Por ello, durante una contingencia atmosférica fase 1 la Semadet recomienda evitar hacer actividades y ejercicios al aire libre, portar cubrebocas en caso de padecer alguna enfermedad respiratoria y tomar líquidos en abundancia, cerrar puertas y ventanas y mantener a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores.

En 2025 se registraron 239 con mala calidad de aire en el Área Metropolitana de Guadalajara, un incremento del 251 por ciento frente a 2024. EL INFORMADOR/J. Acosta

También se recomienda no realizar quemas de cualquier tipo, compartir el vehículo en caso de salir y comer alimentos ricos en vitamina C.

De acuerdo con datos de la Numeralia Calidad de Aire de la Semadet, en 2025 se registraron 239 con mala calidad de aire en el Área Metropolitana de Guadalajara, un incremento del 251 por ciento frente a 2024, con apenas 68 episodios. Las zonas donde se registraron mayores niveles de contaminación fueron las estaciones de Santa Fe y Las Pintas.

